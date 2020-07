La particular iniciativa de Silvia Süller para generar ingresos en la cuarentena

Compartir

La cuarentena no está resultando nada sencilla para Silvia Süller. Y no solo por la tristeza que le causa el hecho de llevar más de cien días encerrada en su casa, sino también por las dificultades económicas que el aislamiento social obligatorio le está trayendo a nivel personal. Sucede que la mediática se gana la vida trabajando, fundamentalmente, en eventos sociales. Y, desde que empezó la pandemia del coronavirus, se ha visto imposibilitada de facturar.

Es por eso que, así como lo ha hecho en otras oportunidades en las que se las ha visto apremiada por las circunstancias, la ex vedette decidió agudizar el ingenio para buscar la manera de poder seguir ganando dinero sin salir de su hogar. Y, finalmente, tuvo una idea que compartió con sus seguidores de Instagram y que tuvo muy buena recepción entre sus fans.“Atención: debido a que mi trabajo es puramente social, es que decidí (porque de casa no me muevo ni loca ni para ir a la televisión) recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora”, empezó escribiendo Silvia en su posteo. Y, enseguida, detalló el valor que tendría para sus seguidores la posibilidad de hablar en directo con ella. “Por 300 pesos charlamos lo que quieran”, explicó.

¿Cómo surgió esta iniciativa? “Hay mucha gente que me pregunta, por eso lo decidí. Quien quiera me escribe por privado y le paso mi CBU para el depósito. Cuando me muestren el papel del depósito hablamos. ¡Y también videollamadas, se entiende! Besos”, detalló Silvia.

Cabe señalar que, desde que comenzó la cuarentena, muchos artistas se han dedicado a realizar transmisiones en directo para mantener el contacto con el público. Sin embargo, Süller no cree oportuno tener este tipo de intercambio con sus seguidores. “No da hacer vivos, dicen cualquier cosa y los que quieren realmente hablarme no pueden”, explicó la mediática.

Esta no es la primera vez que Silvia apela a su popularidad para tratar de generar un ingreso extra. En junio del año pasado, para hacerle frente a la crisis, había decidido sacarle provecho a las selfies. “En esta tarde horrible nada mejor que pasear por el shopping Abasto y de paso, cañazo. Todos van para verme y fotografiarse. Aviso… la foto 100 pesos. Hay que vivir y dejar vivir. Secos o miserables egoístas abstenerse”, había promocionado Süller en sus redes.

Y ya meses antes, en una publicación que luego justificó diciendo que había sido a modo de broma, había pedido donaciones entre sus seguidores para juntar 100 mil dólares y, así, poder comprarse una vivienda. “Hace 33 años que entro en sus hogares. Me quieren, los quiero. ¿Me ayudaría alguien? No es joda ni se me caen los anillos. Es sólo algo de todo lo que les dí”, había escrito junto a un posteo que generó gran polémica.

En el mes de abril, cuando el aislamiento llevaba solo unos días, Silvia se había mostrado muy angustiada por la situación. Y, en diálogo con Teleshow, había confesado: “Estoy muy sola. No tengo pareja. No tengo con quién hablar, salvo con mis seguidores en las redes sociales, que son los únicos que me responden”. Aunque restableció cierto vínculo con su hija Marilyn, Süller sigue distanciada de Cristian, el hijo que tuvo con Silvio Soldán, y actualmente está pelada con su hermano Guido, por lo que no tiene ningún allegado a quién recurrir.