La particular situación familiar que atraviesa Gimena Accardi con los padres de Nicolás Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, tras 18 años de relación, generó un impacto inmediato en el mundo del espectáculo. La pareja había intentado comunicar la noticia con tranquilidad, a través de un mensaje en redes sociales, pero el revuelo mediático no tardó en instalarse. En las últimas horas, se conoció un detalle que profundiza la dimensión emocional del proceso que atraviesan: el fuerte vínculo que Accardi mantiene con los padres del actor, quienes durante años ocuparon un lugar central en su vida.

El dato fue revelado por Laura Ubfal en la última emisión de LAM (América TV). Desde su rol como panelista, la periodista analizó el alcance emocional que tiene la ruptura, no solo para los protagonistas, sino también para su círculo íntimo. “En 18 años, las cosas que han pasado ellos no lo han hecho otras parejas”, comenzó diciendo ante sus compañeras, repasando algunos de los momentos más difíciles que atravesaron juntos.

La panelista hizo foco en el aspecto más personal de la historia: “Ella perdió a su papá por el Coronavirus. Fue un drama, ella ya no tenía a su mamá, para ella los padres de Nico son sus papás”, sostuvo, evidenciando el profundo lazo afectivo que la actriz mantiene con la familia Vázquez.

En ese sentido, Ubfal remarcó que no se trata de un vínculo superficial o pasajero. “Es una familia absolutamente ensamblada, aman a Gimena, han pasado todas, ni hablar de la muerte de Santi, el hermano de Nico, ni lo que ocurrió en el edificio en Miami”, recordó, repasando dos de los episodios más difíciles que enfrentó el actor: la muerte de su hermano Santiago en 2016 y el derrumbe del condominio Surfside en 2021, del cual Accardi y Vázquez lograron salir con vida.

La periodista también destacó la personalidad del actor y su cercanía con la gente: “Nico es un ser muy especial, sensible e intenso. Lo conozco hace 20 años, por lo que cualquiera que haya ido a ver sus espectáculos sabe que él sale a hablar con la gente, se conecta con ellos, no se escapa jamás”, señaló sobre el perfil humano del actor, que trasciende su faceta pública.

Por su parte, Romina Scalora, también panelista del ciclo, opinó sobre el presente emocional de ambos. Analizando sus recientes apariciones públicas, sostuvo: “No recuerdo a figuras como Nico que hayan estado este tiempo. Él lo dijo, que empezó a salir con ella cuando tenía 22 años y le dijo a Ángel que ellos habían crecido juntos”, y agregó: “A veces, las parejas terminan porque necesitan conocerse sin a quien tenés al lado. Tampoco me parecería una locura que estén con terceros”, sugirió sobre cómo percibió el estado emocional de cada uno.

A poco tiempo de que se conociera la ruptura, Vázquez fue consultado por las versiones que involucraban a sus compañeras en la obra Rocky, y que lo señalaban como posible protagonista de un triángulo amoroso. Con claridad, el actor desmintió los rumores: “No sé qué se está comentando porque yo puse lo que tenía que poner, que es lo único que me importa, el momento que estoy pasando con Gime”, declaró ante la prensa, en referencia al comunicado que había publicado en su cuenta de Instagram. Al referirse a las versiones mediáticas, Vázquez fue contundente: “Están diciendo cosas que no son, pero estamos acostumbrados a esto. Eso vende un montón”, afirmó, en alusión al incesante ciclo de especulaciones que suelen surgir en torno a las separaciones mediáticas.

Sobre los nombres que circularon como posibles terceras personas, Vázquez no dudó en aclarar: “Con Dai hacemos de pareja en Rocky, entonces obviamente la primera que vas a buscar es esa. Y con Mercedes hay un video en el que bailamos en una fiesta del laburo. Fuimos a una fiesta del trabajo y bailamos con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?”, respondió con incomodidad, evidenciando su fastidio ante la interpretación que se le dio a esas imágenes.

Más allá de las aclaraciones, el dolor personal fue evidente. Vázquez reconoció el impacto emocional que atraviesan ambos: “Yo puse un posteo muy triste, Gime está muy triste, yo lo estoy también y ustedes me vienen a preguntar por otra cosa”, dijo, visiblemente afectado.

Finalmente, el actor reflexionó sobre el dolor que conlleva una ruptura de tantos años: “Toda mi familia está triste, triste yo, triste Gime. ¿Cómo se puede estar después de estar 18 años con alguien? Mal, por más que sea de común acuerdo la separación y que sea lo más sano y uno intente ordenar su cabeza, uno está triste”, expresó con sinceridad.