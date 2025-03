La pelea entre Nación y la Ciudad por los piquetes

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, encendió la polémica en la mañana de este sábado, cuando se refirió al desempeño de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lanzó una indirecta a la Ciudad por los piquetes, justo en el día en que se abrieron las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. «Lograron resolverle un problema a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que más de dos décadas de política no le habían logrado encontrar la solución», escribió Adorni en su cuenta de X.Claro, en ese elogio de la resolución sobre los piquetes felicitó a dos ministerios pero no a la Ciudad: «Enorme trabajo de la Ministra de Capital Humano y de la Ministra de Seguridad Nacional, un trabajo conjunto. ¡Felicitaciones!». Ilustró el posteo una captura de pantalla de la televisación de la ponencia de Jorge Macri durante la apertura de sesiones en la Legislatura porteña. Debajo, en el graph, se lee: «Los piquetes se terminaron en la Ciudad».

El posteo de Adorni fue retuiteado por la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano) y citado por Patricia Bullrich (Seguridad): «Gracias Adorni por defender la primera gran medida de este gobierno en seguridad: Ley y Orden en las calles».

«Sin miedo, sin medias tintas y sin importar el llanto de la casta política. La gente lo pidió, el Presidente lo instruyó y LO HICIMOS. No hay más cortes de calles por piquetes», continuó la ministra de Seguridad. La retuiteó, además, Pilar Ramírez, una de las personas con más llegada a Karina Milei y la presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la Capital.

Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia, aportó lo suyo: «Gracias Javier Milei, Pettovello y Bullrich por hacer lo que nunca nadie supo, quiso ni se animó a hacer. Liderazgo, convicción y coraje…».El legislador porteño Juan Pablo Arenaza (PRO) continuó la serie de vitoreos a Bullrich con otro posteo en X, adonde subió una foto de la ministra de Seguridad instruyendo a agentes de las fuerzas de seguridad. «Sin Piquetes en la ciudad. LA ONE [Bullrich]; el resto es tres empanadas», tuiteó Arenaza.

Pronto se alzaron voces de disonancia. Laura Alonso, actual vocera del Gobierno de la Ciudad y exmandamás de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, salió al cruce del posteo inicial de Adorni: «Agradecemos el trabajo conjunto por liberar las calles de la Ciudad pero, recordemos, que el 95 % de los piquetes y cortes evitados se debieron a la acción profesional de la Policía de la Ciudad».

Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño también utilizó su cuenta de X y anotó el poroto para la administración porteña que él integra: «Decisión política y transformación. Terminamos con los piquetes y los cortes en la Ciudad».

«Laurita, hace 17 años gobiernan la Ciudad. Fue con la decisión del Gobierno Nacional que se terminaron los piquetes. Si era por ustedes, todavía seguiríamos sin poder circular», retrucó Ramírez, además presidenta del bloque de legisladores de LLA en la Ciudad.

Luego, horas más tarde, Alonso continuaría la seguidilla, pero de modo impersonal: «Que quede bien claro. En la Ciudad con Jorge Macri, el orden no se negocia y hacemos cumplir la ley. Acompañamos un cambio cultural con gran decisión política. Si no, hubiera sido imposible tener una Buenos Aires sin piquetes pero también sin acampes, sin ranchadas, sin manteros. Con el compromiso y la responsabilidad de nuestros equipos. Con trabajo, coherencia y sin chicana».

La de Ramírez fue una tarde encendida contra el PRO. Horas antes se había pronunciado contra Jorge Macri en otro tweet: «Se le dan bien los discursos al PRO. Pero en la realidad, el Gobierno de la Ciudad tiene un Estado enorme con impuestos carísimos. La casta tiene privilegios. Las calles están cada vez más sucias y los presos andan sueltos. No hay beneficios para los porteños en la Ciudad de Macri».

Además compartió una foto con los integrantes del bloque libertario en la Legislatura porteña, aseverando que irían durante este año en ese recinto por el tratamiento de una Ley Bases para la Ciudad, además de un RIGI, un programa de blanqueo y la institución de un servicio penitenciario propio.

Sobre el tópico de un sistema penitenciario propio también se refirió Jorge Macri este sábado en la Legislatura, dado que mantiene un conflicto a viva voz con el gabinete nacional que trasciende a los funcionarios de la cartera de Bullrich. Ese fue uno de los ejes principales del jefe de Gobierno porteño durante su discurso.