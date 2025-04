La pelea porteña y el armado bonaerense hacen crujir al bloque del PRO en Diputados

Un clima de incertidumbre y división se cierne sobre el PRO, el partido político que alguna vez lideró el expresidente Mauricio Macri hacia la presidencia de Argentina. Las tensiones internas han escalado debido a la creciente influencia de La Libertad Avanza (LLA), que no solo busca disputar el control de la Ciudad de Buenos Aires, bastión histórico del PRO, sino también expandir su alcance a nivel nacional. Este enfrentamiento podría redefinir el futuro del partido amarillo, que enfrenta un momento crítico en su historia política.

El conflicto se ha intensificado en el Congreso de la Nación, donde las diferencias entre los sectores del PRO y los libertarios comienzan a manifestarse. La semana pasada, dos senadores del PRO facilitaron el quórum para desestimar los pliegos de los miembros de la Corte Suprema, lo que generó fuertes críticas internas. En este contexto, la ex candidata presidencial por el partido amarillo y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a Macri de estar en “modo venganza”. Estas tensiones reflejan un cisma que podría tener implicaciones significativas en las próximas elecciones y en la capacidad del PRO para mantener su cohesión interna.

La Ciudad de Buenos Aires, considerada el ícono del PRO y el trampolín que llevó a Macri a la presidencia, se ha convertido en el principal objetivo de La Libertad Avanza. Este partido busca arrebatarle al PRO su principal bastión político, lo que ha generado una “sangría” de dirigentes e intendentes que han decidido alinearse con el movimiento liderado por los libertarios. Este fenómeno no se limita a la capital, ya que también se observa un armado político en la provincia de Buenos Aires, donde LLA busca consolidar su presencia.

El impacto de esta disputa se siente con fuerza en el Congreso, donde el PRO enfrenta el desafío de mantener su unidad. Un diputado del PRO expresó que, aunque no se espera una ruptura inmediata, las divisiones podrían manifestarse en votaciones futuras, especialmente en temas menos trascendentes. Este escenario pone en riesgo la capacidad del partido para imponer su agenda y mantener su influencia en las comisiones legislativas.

Un grupo de 12 legisladores del PRO, considerados “paladar puro”, se encuentra en una posición delicada. Entre ellos se destacan Silvia Lospennato, candidata porteña, María Eugenia Vidal, jefa de campaña de Lospennato, Martín Ardohain -el primo de Pampita Ardohain- Héctor Baldassi, Alvaro González -ambos larretistas- Luciano Laspina, Javier Sánchez Wrba, María Sotolano, Daiana Fernández Molero, Ana Clara Romero, Germana Figueroa Casas y Martín Yeza. Aunque estos legisladores comparten algunas posturas con La Libertad Avanza, su distanciamiento actual refleja las tensiones internas que atraviesa el partido.

Este grupo fue fundamental en 2024 para que los libertarios lograran avances en el Parlamento. Sin embargo, la campaña liderada por Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires y el armado político en la provincia han generado un cambio en la dinámica interna. Un legislador del PRO explicó que, aunque “no se espera un cambio inmediato”, el panorama “podría modificarse después de las elecciones en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires”.

En el Congreso, el número de legisladores es crucial para definir la agenda política y obtener posiciones clave en las comisiones. Esta realidad impide una ruptura total dentro del PRO, ya que tanto el sector macrista como el resto del partido reconocen que una división debilitaría su capacidad de negociación. No obstante, otros bloques políticos están atentos a este clima de tensión y buscan aprovechar las diferencias internas del PRO para impulsar proyectos que generen divisiones.

Un legislador radical sugirió que la estrategia podría consistir en “presentar iniciativas que no sean promovidas por el kirchnerismo, pero que logren dividir al bloque amarillo”. Este enfoque podría ser clave para medir el nivel de cohesión interna del PRO y su capacidad para resistir las presiones externas e internas.

El futuro del PRO está en juego en un contexto de creciente competencia política y tensiones internas. La influencia de La Libertad Avanza y la posibilidad de que más dirigentes del PRO se alineen con los libertarios representan un desafío significativo para el partido fundado por Mauricio Macri.

Mientras tanto, las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia serán determinantes para definir el rumbo del PRO y su capacidad para mantener su relevancia en el escenario político argentino. Según explicó un legislador amarillo, el desenlace de estos comicios podría marcar un antes y un después en la relación entre los “amarillos” y los “peluca”, como se denomina coloquialmente a los libertarios.

En este contexto, el PRO enfrenta la difícil tarea de preservar su unidad y adaptarse a un panorama político cada vez más competitivo, donde las alianzas y las divisiones internas podrían definir su destino en los próximos años.