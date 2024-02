La película oculta de Studio Ghibli que cautivó en 2007: dura media hora y no está en Netflix

Luego de El niño y la garza, está más que claro que la maestría de Studio Ghibli para contar historias animadas sigue a la altura de lo que producciones de este tipo demandan hoy en día. La mente creativa de Hayao Miyazaki ya lo colocan como uno de los artistas más visionarios de la historia y es por eso que Netflix tiene en su catálogo una amplia gama de títulos del estudio de animación. Sin embargo, hay una película bajo el mismo sello japonés que probablemente no hayas visto, pues al día de hoy no se encuentran en ninguna plataforma de streaming y solo se puede ver en una web específica.

La obra de Studio

Ghibli que no viste

El film al que nos referimos lleva por nombre Iblard Jikan, una OVA que se estrenó el 4 de julio de 2007 bajo el sello de Studio Ghibli y que en su momento pasó desapercibida por no tener un lanzamiento en cines, pero que al día de hoy resulta una de las propuestas más interesantes del estudio. Se trata de un atractivo cortometraje que fue lanzado solo en Japón gracias a Buena Vista Home Entertainment, en formatos DVD y Blu-ray, y que forma parte del sello Ghibli ga Ippai Collection SPECIAL.

El proyecto, dirigido por Naohisa Inoue, consiste en una experiencia visual de 30 minutos donde paisajes y escenarios pintados por el propio Inoue, son digitalizados y animados para crear una atrapante ilusión de movimiento. Esta obra audiovisual, inspirada en las secuencias fantásticas de Susurros del corazón (Whisper of the Heart) —película que también tuvo inspiración en las pinturas de Inoue— no utiliza diálogos. En su lugar, está acompañada por música instrumental, realzando la atmósfera con elementos como el viento moviendo el césped o personas caminando.

La obra consiste en ocho segmentos distintos, cada uno centrado en una pintura o paisaje de Iblard, acompañados por piezas musicales instrumentales. Kiyonori Matsuo es el compositor detrás de la banda sonora original, la cual se incluye como un CD adicional en la versión lanzada al público. Chris Beveridge, de Anime on DVD, resalta la capacidad del OVA para transmitir calma y relajación, aunque sugiere que su atractivo podría ser limitado principalmente a aquellos entusiastas en completar su colección de obras de Ghibli, debido a su naturaleza contemplativa más que narrativa.

Naohisa Inoue, el

genio detrás del film

El artista japonés Naohisa Inoue, conocido por su trabajo en el campo de la fantasía, ya había trabajado antes con Studio Ghibli cuando trabajó en arte de referencia y fondo para el largometraje animado El susurro del corazón (Whisper of the Heart), de 1995. A lo largo de su carrera, se ha distinguido en el mundo artístico gracias a su fuerte influencia de los movimientos del surrealismo e impresionismo, que se pueden distinguir claramente en sus obras. Inoue, originario de Osaka, Japón, y nacido en 1948, basa la mayor cantidad de sus creaciones en la fantástica isla imaginaria de Iblard, misma que se retrata en el mediometraje Iblard Jikan.

Además de contribuir al cine, Inoue también ha sido el cerebro detrás del cortometraje El día que coseché una estrella (The Day I Harvested a Star), una obra que se exhibe exclusivamente en el Museo Ghibli (aunque al día de hoy se puede encontrar en internet). Su aguda visión artística fue lo que le llevó a dirigir el OVA de 2007, Iblard Jikan, lo que subrayó su relación cercana y colaboraciones con el estudio de animación fundado por Hayao Miyazaki. Además de ser artista, Inoue no solo se ha enfocado en su producción artística, sino que también comparte su sabiduría como profesor en la Universidad de Arte y Diseño Seian.

Iblard Jikan no está en streaming, pero se puede encontrar con una simple búsqueda en la web en portales de video como Dailymotion o Youtube. Asimismo, recuerda que en Netflix están disponibles 21 películas de Studio Ghibli.