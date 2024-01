La película que hizo llorar a Matt Damon y está basada en hechos reales llegó a streaming

Cuando se trata de Matt Damon, difícilmente nos llevamos alguna decepción. Así, esta vez el reconocido actor de Hollywood se hace presente en el mundo del streaming con una atrapante película basada en hechos reales: Cuestión de sangre (Stillwater). El film, que recientemente llegó al catálogo de Netflix el pasado 17 de enero, ya se ha convertido en uno de los títulos más vistos de la plataforma apareciendo en el Top 10 de la “N” roja.

Bajo la dirección de Tom McCarthy, el largometraje cuenta la historia de un trabajador desempleado de una plataforma petrolera de Oklahoma que se ve obligado a viajar a Francia en un esfuerzo por limpiar el nombre de su hija condenada (Abigail Breslin), con la ayuda de una mujer francesa (Camille Cottin).

La historia de un padre

desesperado por justicia

La trama sigue la compleja situación de Bill Baker, interpretado por Damon, en su periplo por Marsella, navegando por la burocracia judicial francesa y la cultura local para apoyar a su hija Allison, quien ha sido condenada por un crimen que asegura no haber cometido. A lo largo de la película, la desplegada investigación de Bill lo lleva a cometer acciones de las que no estará del todo orgulloso, pero que lo acercarán poco a poco hacia la verdad.

La crítica ha tenido opiniones divididas sobre la película. Por un lado, se ha elogiado la actuación de los actores principales, mientras que por otro, algunos han cuestionado ciertas decisiones en la historia. Los sitios de reseñas Rotten Tomatoes y Metacritic muestran estas opiniones mixtas con un 74% de aprobación y una calificación media de 60 sobre 100, respectivamente. Además, la película ha suscitado debates sobre cómo se manejan en el cine las historias inspiradas en la vida real, especialmente después de que Amanda Knox (en quien se basa ligeramente el film) expresara su desacuerdo con el enfoque que Cuestión de sangre tomó de su caso.

Matt Damon lloró en el

estreno de la película

Durante el estreno de la película en el Festival de Cannes 2021, Matt Damon se emocionó notablemente ante su retorno a la gran pantalla al punto de llegar a derramar un par de lágrimas. Según contó el actor a Variety, el motivo de su emoción en medio de una ovación de cinco minutos, se debió al aplauso del público tras una larga ausencia del cine debido a la pandemia.

“Fue un gran recordatorio de que necesitamos ir como una comunidad de desconocidos y apagar las luces y vivir esta experiencia todos juntos al mismo tiempo”, afirmó Damon. “Hay algo hermoso y valioso en ello. Me sentí abrumado en ese momento porque hacía casi dos años que no lo hacía. Fue estupendo. Me sentí feliz. Me conmovió mucho”, agregó.

El caso real que

inspira la película

El largometraje se basa en el caso de Amanda Marie Knox, quien fue condenada y posteriormente encarcelada en Italia por el asesinato de su compañera de piso Meredith Kercher en 2007. Kercher, de nacionalidad británica, fue encontrada muerta en el apartamento que ambas compartían en Perugia. Knox, quien tenía 20 años en ese momento, se autoincriminó durante un polémico interrogatorio, pero tras un encendido debate público y una serie de juicios, fue absuelta por la Corte Suprema de Casación italiana en 2015.

Pese al éxito del film, Knox criticó la película alegando que McCarthy y Damon no habían hecho más que “arrancar mi historia sin mi consentimiento a costa de mi reputación”. Según la estadounidense, el director distorsionó detalles clave, perpetuando una imagen de ella como “culpable y poco confiable”. Cabe resaltar que, después de su exoneración, Knox escribió un libro de memorias titulado Waiting to Be Heard: A Memoir (que se puede traducir como Esperando a ser escuchada: memorias) y se convirtió en autora, activista y periodista.