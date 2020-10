“La penalización siempre fue dramática en la vida de los chicos”, afirma el padre Pepe

Compartir

Linkedin Print

El padre José María “Pepe” Di Paola dijo el lunes que “la penalización” de las drogas “siempre fue algo dramático en la vida de los chicos” y sostuvo que la potencial elaboración de un proyecto de ley para legalizar esas sustancias adictivas debe ser trabajado “con seriedad”.

“La penalización siempre fue algo dramático en la vida de los chicos. Pero tampoco puede darse (la despenalización) si no es a través de una lógica tarea anterior. Primero hay que trabajar con seriedad. Si no hay trabajo previo, estamos dando mensajes confusos”, remarcó el sacerdote que dirige un Hogar de Cristo en la villa La Cárcova del Partido de San Martín.

No obstante, Di Paola agregó que la “despenalización o la legalización” no puede “centrarse en el marco de un análisis tipo ‘Boca-River’, donde se muestran argumentos que parecen infranqueables”.

“Estamos de acuerdo. De hecho, no penalizamos porque recibimos a los que no reciben siquiera ninguna organización. Pero no estamos de acuerdo en difundir mensajes confusos”, aseveró Di Paola al participar de un encuentro organizado por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, al cumplirse 30 años de la sanción de la Ley 23.737 de drogas.

Sin embargo, el sacerdote cuestionó que el Congreso esté empezando a debatir la despenalización de las drogas mientras “la cantidad de pobres entre los niños y los jóvenes creció sustancialmente”.

“Nos sentimos sorprendidos de que se hable de este tema hoy, porque estamos en medio de la cuarentena convirtiendo las capillas en comedores. Haciendo caso de la necesidad real que nos planteó el presidente (Alberto) Fernández. Tampoco cerramos los hogares de Cristo, como sí paso con las dependencias del Estado”, fustigó Di Paola.

Finalmente, reiteró que “hay que trabajar una ley con tranquilidad y mucha participación de las organizaciones que vivimos en los sectores más empobrecidos de la Argentina”.

“Para ello, es necesario que el Estado y las organizaciones libres del pueblo puedan plantearse seriamente el abordaje. Hay que darle mayores posibilidades para los sectores más postergados de Argentina, si no caeremos en la elaboración de leyes que no se dan desde el análisis de la realidad, sino en la lógica clasista del mundo intelectual argentino que desconoce lo que pasa en los sectores populares”, remató el sacerdote.

Durante la videoconferencia también participaron otros representantes de Organizaciones No Gubernamentales.

Eleonora Jalile, miembro de la “Asociación Civil Demos, en defensa de la infancia y grupo de asociaciones y movimientos sociales convocados” opinó que “en el centro de la ineficacia del Estado en su tarea de abordar el consumo de drogas se encuentra la visión hegemónica y arbitraria, que niega la complejidad y diversidad de este fenómeno”.

Por su parte, Fabián Chioso, presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT) y representante por Argentina en la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en Drogodependencia (RIOD), afirmó que “es necesario armar una ley amplia que dé cuenta de la complejidad del problema de las drogas y discutir cuál es el marco jurídico apropiado, no solo desde el punto de vista de los derechos sino también desde el punto de vista de la salud de la población”.

En tanto, Fabián Tonda, director general de Fundación Aylen y presidente de FONGA (Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas) indicó que “la ley tiene que ayudar a cambiarle la vida a la gente”.

“Falta ver qué lugar va a ocupar la sociedad civil en el entramado integrador que merece el tratamiento de las adicciones. Hay que sacar a los consumidores de la penalidad”, sostuvo.

Por el contrario, la psiquiatra Érica Garrido, jefa del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario de Corrientes, comentó que “el uso de estupefacientes hace estragos en la población penal, en su conducta y en su resocialización”.

“Por ejemplo, si bien existen tendencias a seguir presentando a la marihuana como con escaso o nulo potencial adictivo, esto no es así: todos los días puedo observar la alta relación que existe entre la marihuana y los delitos violentos”, explicó.

En el mismo sentido, la médica psiquiatra Rosana Triay, integrante del cuerpo médico forense del Poder Judicial, mencionó que “el 95 por ciento de los casos de chicos que cometen delitos están asociados al consumo de sustancias”.

“Las drogas van a afectar la maduración de la corteza prefrontal en adolescentes. La gran mayoría de las drogas actúan allí, donde está encargada de las funciones motoras, la planificación, la resolución de problemas, el juicio, el control del impulso, el comportamiento social y el habla, entre otras”, enumeró.