La PFA traslada a Fred Machado a una delegación en Viedma tras aprobarse su extradición a EE.UU.

La Policía Federal traslada al empresario Federico “Fred” Machado a la delegación de Viedma, en Río Negro, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de habilitar su extradición a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. La decisión fue confirmada por el Poder Ejecutivo esta tarde.

En diálogo con LN+, la hermana de Machado, Malena Esther Igoldi, sostuvo que desconoce si van a trasladarlo a Buenos Aires. “Entiendo que se lo llevan detenido. No me dieron ninguna información. No sé si lo trasladarán ahora”, expresó.

La hermana del empresario arribó luego de la llegada de la Policía. “Estoy bastante mal, estamos recién entrando en conocimiento. Estoy aturdida”, señaló. Sobre la irrupción de la PFA, explicó que “no vino ningún juez federal” y que hubo “cordialidad absoluta”.

La polémica alrededor de Machado inició hace unas semanas cuando el dirigente peronista Juan Grabois denunció penalmente a Espert por haber recibido US$200.000 de parte de una organización criminal de la que Machado formaba parte. Días después, una publicación de LA NACION reveló que en los registros oficiales del Bank of America figuraba una transferencia por ese monto.

Tras una serie de idas y vueltas del oficialismo sobre la situación de Espert, finalmente este domingo el libertario bajó su candidatura para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre. También dio un paso al costado de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

En paralelo, este martes la Corte habilitó la extradición de Machado a Estados Unidos. Más tarde, a través de comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó la decisión.

Machado, sobre su

extradición: “Me la veía venir”

Minutos antes del ingreso de la Policía, Machado aseguró en declaraciones radiales que su extradición “se la veía venir”. “¿Quién le dice que no a los gringos?“.

Sobre el escándalo en el que se vio enfrascado las últimas semanas alrededor de Espert, a quien le aportó fondos no declarados para su campaña en 2019, sostuvo que “fue todo político”. “Fue la oposición para bajarlo a Espert”, dijo en Radio La Red.

Su relato sobre su relación con Espert y la finalización del mismo mostró una serie de contradicciones. Inicialmente, Machado se defendió asegurando que no tenía vinculación con el narcotráfico y que, cuando se conocieron los cargos de los que se lo acusaba, habló con Espert en persona.

“Yo le cuento en marzo cuando yo vengo a Argentina. Voy a su casa y le digo que tuve este problema. Él me dijo: ‘Yo te creo, qué lástima, qué pena, buena suerte’. Esa fue la última vez que lo vi. No lo vi nunca más”.

Sin embargo, minutos después, Machado sostuvo que no hablaba con el diputado “desde el año pasado”. Ante la consulta de qué le diría ahora, si pudiera hablar con él, dijo: “Te tendrías que haber asesorado bien antes de meterte en la política”.