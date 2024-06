La picante reacción de María Fernanda Callejón cuando le preguntaron por Ricky Diotto

Luego de lo que fue la escandalosa separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, con denuncias incluídas, volvieron a verse las caras en un evento. Es por eso que fue inevitable ser consultada por lo que le generó verlo, a lo que ella tuvo una picante reacción.

Vale recordar que cuando se separaron, María Fernanda Callejón denunció a Ricky Diotto por amenazas. Esto denota que las cosas entre ellos no quedaron para nada bien. Es por eso que al volver a verse las caras en un evento creció la tensión y se vio reflejada en una entrevista.

Si bien eran inevitables las preguntas sobre su ex pareja, el poco tacto de la periodista sumado al nerviosismo de la actriz por el hecho de estar junto a Fernando Gamboa, su nuevo novio, es lo que generó que la tensión roce los limites y ella se vea obligada a accionar de forma poco habitual.

Es que la notera fue al hueso y sin rodeos le consultó sobre la relación de su ex pareja: “¿Cómo te cayó el romance de Ricky Diotto y Delfina?”. Con altura, María Fernanda Callejón intentó eludir la pregunta con una sonrisa: “Madres y padres felices, hijos felices, es lo único que me importa”.Como si no hubiese percibido la incomodidad, insistió con preguntas en alusión a este romance: “¿Ella te cae bien?”. Ya sin posibilidad de escapar a tener que hablar sobre Ricky Diotto, la actriz sólo encontró la forma de huir explicando que no quería hablar del tema: “No tengo más nada para decir”.

“¿Con Ricky seguís teniendo relación?”, volvió a meterla en tema. Es por eso que María Fernanda Callejón no tuvo mayor opción que terminar amenazando con la posibilidad de abandonar el móvil de Socios del Espectáculo, ya que no se buscaba otro tema de conversación que la polémica con su ex: “Si me vas a preguntar eso me voy adentro”.

Como contrapunto de la tensión que vivió ella, y su dura reacción al recibir preguntas sobre su ex, Fernando Gamboa aprovechó para tirarle flores y así huir de la polémica. “¿Qué fue lo que más te enamoró de ella?”. A lo que respondió: “¿A mí? Todo… desde los años 90 estoy enamorado de esta negra hermosa”.