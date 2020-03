La pícara reacción de Dante Spinetta al ser consultado por su relación con Flor Vigna

Compartir

El rumor de romance entre Dante Spinetta y Flor Vigna circula desde hace varias semanas. Y, con el paso de los días, la versión va ganando fuerza a medida que las declaraciones de los protagonistas suman más intrigas que desmentidas.

El cantante estuvo en Bafweek y fue consultado por su flamante relación con la actriz de Una semana nada más. “Mirá, esas cosas no hablo, de esa faceta de la vida privada hay que guardarla, para mí. No hablo de esas cosas, así que de esas cosas prefiero no hablar. Igual, gracias por la buena onda”, comenzó tratando de escaparle a la cámara de Los Ángeles de la Mañana.

“Si tengo una amiga que te quiere conocer, ¿te la puedo presentar o dirías que estás con alguien?”, lo azuzó el cronista, con muy buen tino. “No, no estoy de novio. No voy a decir más nada”, respondió.

Luego, le consultaron cómo era la personalidad de Vigna en la intimidad. “¿Cómo es Flor? No sé, ustedes saben también. Tranca, chau, jajaja”, se despidió con una carcajada y mucha buena onda.