La Plata: un ginecólogo murió tras ser aplastado por un poste de luz

Un médico de 62 años falleció ayerpor la mañana en la puerta del Hospital Gutiérrez, de La Plata, al ser aplastado por un poste de luz que fue derribado por un camión que transporta volquetes.

El hecho ocurrió en la esquina de la calle 40 y diagonal 114, en pleno casco urbano de la ciudad, y por donde suele haber alta concurrencia de peatones y pacientes que se acercan hasta ese centro de salud. De milagro, no hubo más víctimas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el camión venía circulando por la calle 39 cuando arrastró un tendido eléctrico y terminó derribando dos postes de concreto que sostenían los cables de alta tensión.

Como consecuencia de ese accionar, uno de los postes cayó sobre la cabeza de un ginecólogo que justo estaba cruzando la calle para ingresar a trabajar al hospital. El fallecido fue identificado como Mario Walfredo Valencia, quien trabajaba desde hacía varios años como médico de planta del Gutiérrez.

Si bien el médico recibió ayuda profesional de inmediato al ser ingresado al nosocomio, no pudieron hacer nada para reanimarlo y falleció minutos después. De acuerdo al parte policial, su deceso se produjo a las 10:20 no solo por el golpe sin también por electrocución.

“El camión se llevó puestos los cables y arrancó todo. El médico estaba yendo a atender y el golpe lo hizo aplastarse contra un auto que estaba estacionado ahí”, dijo un testigo al sitio 0221.com.ar.

En tanto, el otro poste cayó arriba de una motocicleta que estaba estacionada sobre la vereda y pertenecía a un paciente que se encontraba dentro del hospital. La moto quedó prácticamente destruida, al igual que la luneta de un Renault Clio que estaba estacionado en la calle. Sobre este auto es donde cayó la víctima.

En estos momento, personal de la Policía Científica se encuentra en el lugar para determinar con exactitud los motivos del trágico siniestro.

Una paciente del doctor Valencia, que tenía turno con él, fue otra de las testigos presenciales de lo ocurrido. “Justo el doctor cruzaba para empezar a atender y lo electrocutó. Cuando lo llevaron a la guardia falleció. Nadie se merece esta muerte. Fue en un instante porque el camión se llevó todo puesto. El de la moto también zafó porque recién había entrado”, relató Gisela a Secciones Bonaerenses.

De acuerdo a la información suministrada por Defensa Civil no había ningún reclamo vecinal por el mal estado de los postes de luz. Sin embargo, los vecinos aseguran que ese cable estaba colgando desde hacía una semana.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos anunció que dará una conferencia de prensa esta tarde dentro del hospital para brindar más precisiones de lo sucedido.