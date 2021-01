La Plata: una joven denunció que su ex pareja intentó matarla y luego le robó

Compartir

Linkedin Print

Una joven de La Plata denunció que su ex pareja ingresó a su departamento, ubicado en la calle 10 entre 43 y 44, la atacó brutalmente y le robó todos sus ahorros. El agresor tiene cinco denuncias en su contra por violencia de género.

La víctima, de la cual no trascendió su identidad, describió en sus redes sociales lo que le tocó vivir el sábado 2 de diciembre a la madrugada: “Mi ex -desde hace dos semanas- vino a mi casa, me agredió física y verbalmente. Intentó chocarme con el auto, me quebró la muñeca, amenazó con pegarle a mi hija, me ahorcó hasta dejarme inconsciente en el suelo, me pisó la cabeza e intentó lastimarme con un cuchillo”.

“Hoy temprano fui al hospital y a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Cuando volví, me encontré con el departamento totalmente desvalijado, además de robarme 30 mil pesos de mis ahorros”, indicó la joven que debió ser asistida por las lesiones sufridas, según consignó el portal 0221.

El agresor aún continúa prófugo y la Policía continúa con las investigaciones para localizarlo: “Ya tiene cinco denuncias de la mamá de su hija, yo me enteré hoy. Por favor compartan para que no le pase a nadie más”, completó la joven en su publicación.

Compartir

Linkedin Print