«La playa sólo sirve para carga y descarga», lamentó un ex puestero del Frutihortícola de la Rural

Siguen las repercusiones por los pocos puestos de ventas del Mercado Frutihortícola de la Rural y en medio de las opiniones cruzadas, otro mayorista abandonó el predio. «No se vende porque la gente no va por la distancia», expresó Milton, ex puestero del mercado, al Grupo de Medios TVO.

“Como punto de venta estoy en la ciudad, ya no en el Mercado Frutihortícola, ahí sólo hacemos el quiebre de mercadería los domingos, lo que sobra y no se vende ahí a la gente del interior se trae para la ciudad», agregó al respecto.

Lo que expresan los ex puesteros que fueron trasladados desde el anterior predio en el barrio Parque Urbano, es que la distancia en la que se encuentra la Rural afecta directamente a las ventas, por lo que deciden abrir locales dentro de la ciudad.

«La playa sólo sirve para carga y descarga, para punto de venta no, por eso buscamos un punto de venta en la ciudad y estamos vendiendo acá”, argumentó Milton.

En ese sentido, el ex mayorista señaló que antes «éramos dieciséis mayoristas que estábamos en el Parque Urbano y quedamos ahí en la Rural, pero no se vende porque la gente no va por la distancia, los gastos, el peligro. La gente contempla todas las posibilidades de pérdida».

De esta manera cada vez son menos los mayoristas que se encuentran en el predio comercializando productos y utilizando las instalaciones únicamente para el quiebre de cargas en determinados días de la semana.

«Ese mercado como punto de venta no sirve, sólo para rompimiento de carga. La Municipalidad nos dio la opción de poner puntos de venta en la ciudad y cada uno por su lado, un mercado concentrador ya no hay”, lamentó Milton.

