Todos los días nos cuentan por los medios de comunicación el índice de precio de los productos básicos de la canasta de alimentos; todo el tiempo aumentan y los pretextos son variados (el dólar está estable pero escasea, los precios internacionales de las materias primas no han aumentado pero es más rentable exportarlos, los impuestos son los mismos que hace años pero es la presión impositiva igual, las importaciones ingresan normalmente al país pero hay retraso en las entregas, etc) la pobreza les conviene. Ya que lo único que buscamos los pobres en momentos difíciles de nuestra economía es comer, cuando podemos acceder a los productos necesarios para alimentarnos resolvemos nuestro problema de nutrición y el de pagar la deuda ilegítima solicitada en nombre de todo el pueblo argentino por el irresponsable de Mauricio Macri. Se ríen del pueblo, és decir, de un gobierno que pretende con sus políticas públicas garantizar el plato de comida en los cuatro momentos del día.

Los políticos que deben arbitrar entre los intereses de las y los trabajadores y quién lo pretende exclavizar -el patrón- se reúnian con éstos en un lugar paradisíaco, como lo es donde se erige el hotel Llao Llao para rogar por su apoyo financiero a cambio de continuar desangrando el hombro de cada trabajador y trabajadora que madruga diariamente para llevar el pan a sus hogares.Esto cambió con la llegada al poder del General quien con sus políticas pudo empoderar de derechos al pueblo trabajador.

Nos destruyen la esperanza de poder desayunar, almorzar, merendar y cenar en familia, con sus actos de gulas las y los empresarios monopólicos argentinos y extranjeros que comparten sociedades anónimas. Nos dicen que ni soñemos con sueldos que nos permitan alimentar, curar, educar y menos que menos vacacionar en familia o poder acceder a otro tipo de actividades que nos permita disfrutar del derecho al descanso y a la recreación.

Un gobierno peronista llega al poder por y para lograr la felicidad del pueblo en general, día a día tratamos de arreglar lo más rápido posible todo lo destruido por la gestión anterior en materia económica, con políticas tendientes a recuperar el empleo, redistribuir la riqueza a través de la recuperar del salario, que le va a ganar a la inflación con nuestro gobierno al mando del timón de nación.

En el Llao Llao los que mostraron su felicidad son los de siempre, aquellos y aquellas que desde sus empresas condicionan a los gobiernos populares ya que los de corte neoliberal conceden todas sus exigencias siempre injustas e inequitativas.

La necesidad de darle más poder a la política y a las personas que tienen responsabilidades institucionales en nuestro país es urgente, no se tolera más que seamos gobernados por las y los empresarios que monopolizan nuestra economía (poder fáctico-real) ellas y ellos son dueños de nuestros alimentos, de nuestros medios de comunicación desde donde distorsionan la realidad responsabilizando de sus actos criminales cometidos en la economía nacional a los gobiernos populares y su dirigencia a quienes han secuestrado, torturado y desaparecido en aquel momento triste de nuestra historia utilizando la mano sangrienta de aquellos asesinos en uso de uniformes de las fuerzas armadas, también con la parte mafiosa que opera en los juzgados del poder judicial, y actores de la dirigencia política financiados por éstos, para atender a sus exigencias empresariales al momento de hacerse con el poder de la presidencia de la nación.

Juan Ramòn Lezcano

Pàrtido Nuevo Encuentro

