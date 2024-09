La pobreza llegó a 52,9%: el oficialismo culpó a Massa, en el kirchnerismo dijeron “Basta Milei”

Tras conocerse que la pobreza llegó a 52,9% en el primer semestre de 2024, referentes políticos y cuentas afines al gobierno salieron a reaccionar por la cifra más alta en 20 años. Desde el oficialismo apuntaron contra Sergio Massa, ex ministro de Economía y candidato presidencial derrotado por Milei en las elecciones 2023. Y desde el kirchnerismo, en cambio, cargaron contra el Presidente. “Basta Milei”, exclamaron, en una guerra de consignas en redes sociales: de un lado “Los pobres del massazo”; del otro, “toda de Milei”.

En tanto, la primera aparición pública de Javier Milei tras difundirse el dato crítico fue en compañía de Susana Giménez, en el balcón de la Casa Rosada.

“Los pobres del massazo” fue la consigna que la maquinaria troll afín al gobierno de Milei salió a instalar cuando se difundió el informe de pobreza del INDEC. Para sostenerlo, indicaron que el Observatorio Social de la UCA estableció que en enero la tasa de pobreza se ubicaba en 57,4% “por consecuencia de Massa y los K”.

Al compararlo con el 52,9% del informe de este jueves, concluyeron: “Gracias Milei”.

Milei Shelby, otra de las cuentas troll, apuntó: “DATO: Si Milei no evitaba la hiperinflación, la pobreza hubiera alcanzado hasta el 95% de la población”. Acompañó su mensaje con una foto de Massa con nariz de payaso y también subió una animación del referente del Frente Renovador accionando sin pausa la máquina de impresión de billetes.

También referentes políticos se sumaron a esa cadena contra Massa. “TODA la pobreza que hoy sufre el país, es por culpa del desastre económico y monetario que generó el Kirchnerismo. Prendieron fuego el país solo para llegar a las elecciones”, escribió Ramiro Marra, legislador porteño del oficialismo y asesor económico de Milei.

Posteó un video del exministro de Economía, en el que el ex candidato presidencial pedía una autocrítica en plena campaña: “Financiamos ATP, IFE, con emisión y ahora lo paga la gente con inflación”. Su frase iba dirigida a Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto Fernández.

Desde el massismo se expidió Sebastián Galmarini. “Los datos que ratifican al Mejor Gobierno de la historia! #TodaDeMilei”, indicó el director del Banco Provincia y cuñado de Massa. Él también acompañó sus palabras con un emoji de payaso. Justamente el hashtag #TodaDeMilei fue la etiqueta que impulsaron desde el kirchnerismo.

Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria, también se expidió respecto del dato de pobreza e indigencia publicado por el INDEC: “Los datos que se acaban de conocer son pura y exclusivamente responsabilidad de este Gobierno y son la consecuencia más dolorosa de las políticas de ajuste que se vienen implementando”.

Y aseguró: “Nunca hubo una transferencia de ingresos tan brutal e inhumana. Nunca hubo un plan económico que, en tan poco tiempo, le sacara tanto a millones para dárselo a tan pocos. La responsabilidad es #TodaDeMilei”.

Contundente fue Andrés “Cuervo” Larroque. “Basta Milei”, señaló el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

“El aumento de la pobreza y la indigencia es responsabilidad de Milei. Vino a hacer un genocidio económico y si no le ponemos un límite la situación va a empeorar aún más. ¡Basta Milei!”, se sumó el diputado de Unión por la Patria Juan Marino.

Quien se mostró más analítico fue Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández. “Ningún problema arrancó en la Argentina en los últimos nueve meses, pero es evidente que todos se agravaron. Y hoy la situación está muy difícil para las familias”, comenzó su hilo en la red social X.

“El Gobierno está viendo la foto y no la película”, continuó el actual diputado. Tras reseñar otros síntomas de la situación económica, finalizó: “Debemos encarar políticas para adelante con tres ejes claros: la mejora de los ingresos, subiendo el salario mínimo y dándole chances laborales a los jóvenes; la urbanización de los barrios populares; y generar un sistema que permita desendeudar a las familias”.

Quien también expresó sus críticas fue la sucesora de Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Fernández, Victoria Tolosa Paz. Lo hizo con un largo posteo en su cuenta de X: “Triste, muy triste. El ajuste implacable del Gobierno golpea a las familias trabajadoras y los adultos mayores profundizando la crisis en lugar de generar soluciones (…) No nos sorprende pero no es solo un número, es una realidad que sentimos y palpamos cada vez que vamos a los barrios”.

Y continuó: “Necesitamos un Estado que de manera urgente contenga las situaciones de extrema vulnerabilidad, y vuelva a impulsar una política pública orientada a la producción, la industria y la generación de empleo. No hay fuerzas del cielo que puedan revertir este tremendo proceso de daño y destrucción”, para luego rubricar con el hashtag #TodadeMilei.

El expresidente publicó un extenso mensaje en redes sociales cuarenta minutos después de conocerse el informe del INDEC sobre pobreza. Arrancó con dureza: “No nos engañemos: las consecuencias del populismo se pagan. Siempre”.

“Argentina entró en recesión y en una pre-hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, CFK y Alberto Fernández. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo”, prosiguió Macri, que -aunque sin tags- se sumó a la responsabilización del kirchnerismo por el primer dato de pobreza de la era Milei.

Luego destacó al gobierno del libertario que, aseguró Macri, dio “los primeros pasos” en reducir la inflación y la pobreza.

“Crecer y bajar la inflación son condiciones necesarias para que disminuya la pobreza, y el gobierno del Presidente Milei ha dado los primeros pasos para avanzar en esa dirección”, explicó. Y cerró augurando una mejora en los próximos indicadores: “Recién en las próximas mediciones de pobreza podremos juzgar el éxito o fracaso de esta administración”.

Otro que expresó consignas fue el diputado radical Martín Tetaz, quien en la tarde del jueves publicó un tweet: “Es urgente recomponer jubilaciones, democratizar a los gremios para que haya más empleos de calidad y llegue más plata al bolsillo de los trabajadores, invertir en educación para que el 66% de los chicos deje de ser pobre y hacer que el Banco Central sea independiente para recuperar la moneda y matar la inflación”.

Después de las 16, Javier Milei grabó una entrevista con Susana Giménez, que la diva pondrá al aire en su programa de Telefe el domingo a la noche. Tras el cara a cara frente a las cámaras de televisión, ambos salieron al balcón de la Casa Rosada a saludar a la gente que pasaba por Plaza de Mayo.

La conductora llegó pasadas las 15 a la Casa de Gobierno. Allí se sacó una foto con Karina Milei, secretaria general de Presidencia, y el perro Thor. La publicó la hermana del Presidente a las 16. A esa hora el INDEC daba a conocer el informe de pobreza.

El informe incluye un relevamiento en 31 aglomeraciones urbanas de la Argentina, entre las cuales sobresale Gran Resistencia como la más pobre. La cifra más baja, en tanto, corresponde a la Ciudad de Buenos Aires.

Gran Resistencia llegó al 76,2% de personas pobres, por lo que tres de cada cuatro habitantes de la ciudad se ven afectadas por esa problemática social y económica.

En el informe anterior había un 65,2% de pobres en la capital de Chaco.

Por debajo quedó Formosa con el 67,6%. En el último semestre de 2023 había mostrado 46,9%. La Rioja, con el 66,4%, quedó tercera (51,6% en el informe anterior).

Más atrás se ubicó Concordia, en Entre Ríos, con el 65,8%. Santiago del Estero – La Banda fue otra de las ciudades del noroeste golpeadas por la pobreza, con el 64%.

El Gran Santa Fe alcanzó el 59,8% y abajo se ubicaron los partidos del Gran Buenos Aires, con el 59,7%. El informe no distingue el detalle municipio por municipio.

Si bien la Patagonia es la región con menor pobreza, en el listado aparece octava Viedma-Carmen de Patagones, con 56,7%.

Posadas y Gran Catamarca llegaron al 55,9%, en el cierre de la nómina de los primeros 10 centros urbanos.

“En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 11,0 p.p., en tanto que en los aglomerados de menos de 500.000 el incremento es de 12,3 p.p. con respecto al segundo semestre de 2023”, indicaron las autoridades del INDEC.

Cómo sigue el listado de ciudades más pobres

Gran Tucumán-Tafí Viejo al 55,8.

Jujuy-Palpalá 55,7

Rawson-Trelew 55,5

San Nicolás-Villa Constción 55,2

Río Cuarto 54,3

Gran San Luis 53,8

Río Gallegos 53,8

Gran Mendoza 52,9

Cuyo 52,3

Corrientes 52,3

Salta 52,2

Com. Rivadavia-Rada Tilly 51,5

Gran La Plata 51,2

Gran San Juan 50,5

Gran Córdoba 49,5

Ushuaia-Río Grande 48,6

Gran Rosario 46,8

Gran Paraná 46,7

Mar del Plata 46,2

Bahia Blanca-Cerri 44,4