La Policía adhiere a la campaña de la Prefectura para evitar ingresar a ríos y otros espejos de agua

Compartir

Linkedin Print

Como todos los años, desde la institución policial se insta a la ciudadanía que evite entrar a espejos de agua en toda la provincia, sumándose a la campaña de difusión de la Prefectura Naval Argentina para que las personas no ingresen al Río Paraguay porque no está habilitado como balneario.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, conforme la actualización de las medidas preventivas generales tendientes a proteger la salud pública, la Policía desempeña su rol cercano a la comunidad, interrelación que le permite conocer la problemática del vecindario y articular con otros estamentos del Estado la búsqueda de soluciones.

A raíz de las altas temperaturas registradas en la provincia, la policía recomienda a la comunidad no ingresar a los espejos de agua, ríos, riachos, lagunas, represas porque no están habilitados como balnearios.

Efectivos de distintas dependencias de esta ciudad y del interior realizan recorridas en sectores que cuentan con represas, riachos, lagunas, entre otros espejos de agua, solicitando la colaboración de la comunidad formoseña para evitar ahogamientos.

El trabajo coordinado arroja una mayor prevención, en este sentido la fuerza nacional despliega embarcaciones para recorrer las aguas del río Paraguay sobre todo en bancos de arena utilizadas como playas.

Se aconseja a los adultos generar conciencia entre los niños, adolescentes y jóvenes sobre los peligros de este tipo de prácticas, a fin de salvar vidas y no convertir un buen momento en una tragedia.

En caso de urgencias o emergencias comunicarse a la línea gratuita 911 y evite utilizar estos números si no tiene una situación real de emergencia, recuerde que alguien más puede necesitar auxilio mientras atiende llamadas falsas o molestias. También puede comunicarse directamente al Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa, a través de la línea 4428888.

Compartir

Linkedin Print