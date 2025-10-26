La Policía allanó una vivienda en el barrio San Francisco y recuperó elementos robados

Efectivos de la fuerza provincial llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del barrio San Francisco, donde secuestraron diversos objetos de valor que habían sido denunciados como robados.

El procedimiento se originó este viernes, tras la denuncia de una vecina, quien relató que personas desconocidas sustrajeron pertenencias tras ingresar a su domicilio, en el barrio Sur, de Riacho He-Hé.

Por el hecho se inició una causa por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial.

De inmediato, integrantes de la comisaría local se abocaron a las averiguaciones, y con la colaboración de vecinos reunieron la información que permitió identificar a los presuntos autores.

Con los elementos de prueba reunidos, la Jueza interviniente, otorgó la orden de allanamiento, que se concretó durante la tarde del viernes en una vivienda del barrio San Francisco, de esa localidad.

Allí, se hallaron varios de los bienes denunciados, entre ellos secarropa, un Smart TV, un motor elevador de agua, entre otros objetos, que fueron trasladados a la dependencia policial donde la damnificada reconoció como propios.

Los investigadores continúan con las tareas de campo para lograr la detención de los autores del ilícito, quienes ya se encuentran identificados.