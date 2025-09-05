La Policía allanó viviendas, detuvo a sujetos y esclareció el robo ocurrido en comercio del barrio San Pedro

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales allanaron dos viviendas en el barrio San Miguel, detuvieron a dos sujetos de 34 y 40 años y secuestraron elementos de interés en la causa.

El hecho

El ilícito ocurrió el domingo, último alrededor de las 06:00 horas, cuando integrantes de la Comisaría Cuarta tomaron intervención en un robo a mano armada en un local comercial del barrio San Pedro, de esta ciudad.

La empleada de turno denunció que un sujeto ingresó al local con un arma blanca y sustrajo la recaudación del día y bebidas alcohólicas.

Al tener conocimiento del caso, integrantes de la Sección Robos y Hurtos identificaron a uno de los sospechosos, tras un amplio trabajo de investigación y relevamiento de cámaras de seguridad.

Las pruebas fueron puestas en conocimiento del juez de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó allanamientos en dos viviendas del barrio San Miguel.

Las medidas judiciales se realizaron este martes, donde detuvieron a dos individuos de 34 y 40 años y secuestraron teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y prendas de vestir utilizadas por el autor durante el robo.

Los detenidos y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, todo a disposición de la Justicia provincial.