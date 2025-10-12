La Policía asistió a futbolistas, tras el desperfecto mecánico del colectivo en el que se trasladaban

Efectivos de la Delegación de Seguridad Vial Cañada Doce, dependiente de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, brindaron asistencia a los jugadores de fútbol cuyo colectivo sufrió un desperfecto mecánico y desplegaron un dispositivo preventivo sobre la Ruta Nacional 11.

Es importante aclarar que en ningún momento el micro se incendió y la intervención se dio en cercanías a Cañada 12 y no en Gran Guardia como se mal informaba en algunas redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado último, alrededor de las 20:35 horas, en la zona de Cañada Doce, el conductor estacionó el vehículo a la vera de la ruta, mientras que el personal policial dispuso conos de señalización y tareas de regulación del tránsito para prevenir incidentes, al tiempo que brindó asistencia a las pasajeras.

Las jugadoras fueron alojadas momentáneamente en las instalaciones policiales, donde se les ofreció un espacio de resguardo y acceso a sanitarios, aguardando la llegada de otro micro que finalmente las trasladó de regreso a Bartolomé de las Casas.

Todo el contingente estaba en perfecto estado de salud y el incidente fue resuelto sin mayores complicaciones, gracias al rápido accionar del personal policial, que permaneció en el lugar hasta restablecer la normal circulación vehicular.