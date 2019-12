La Policía auxilió a una familia atrapadas en el primer piso, ante el incendio de un local en planta baja

Compartir

Una familia compuesta por dos mayor y cuatro menores, fueron rescatados del primer piso de un supermercado, donde quedaron atrapados producto del incendio que se produjo en la planta baja. No hubo lesionados, sólo daños materiales.

El hecho se tomó conocimiento ayer a las 06:05 de la mañana, a través de un llamado telefónico a la línea de emergencias 911, donde solicitaban presencia policial y bomberos por incendio con personas atrapadas en un local comercial ubicado en la avenida Néstor Kirchner al 4900 del barrio Liborsi de esta ciudad capital.

Ante la urgencia del caso, un móvil de la zona IV del Comando Radioeléctrico Policial que se encontraba en las inmediaciones acudió al requerimiento, observando que de la planta baja de un local comercial emanaba abundante humareda, indicios de que el incendio se gestaba en ese sector del edificio; en tanto en el primer piso se encontraban varias personas –dos mayores y cuatro menores- que solicitaban auxilio ante la inminente intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin poder bajar.

Ante la situación, los efectivos forzaron una puerta de acceso que conduce a la planta alta de los departamentos, por donde retiraron rápidamente a una familia que quedó atrapada en el sitio.

Momentos después, llegó una dotación del Cuerpo de Bomberos y el camión cisterna para abastecer la autobomba en caso de ser necesario, se realizó el corte de suministro eléctrico, se verificó que no haya otras personas atrapadas en el lugar, al tiempo que se iniciaron las tareas de extinción en el local comercial.

Producto del siniestro no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales; no obstante se requirió una ambulancia del SIPEC, quienes brindaron asistencia a la familia por principio de asfixia y crisis nerviosa, sin necesidad de ser derivados al Hospital.

Tras la verificación del local siniestrado, el perito del Cuerpo de Bomberos determinó que se inició por un accidente del tipo eléctrico.