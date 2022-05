La Policía brindó contención y asistencia a una mujer tras sufrir violencia de género

Compartir

Una mujer de 35 años radicó denuncia en sede policial, brindándosele protección domiciliaria y asistencia. El acusado no fue detenido por haber presentado una eximición de prisión.

La víctima se presentó días atrás en la Comisaría Cuarta y radicó una denuncia en contra de su ex pareja, narrando que momentos en que se encontraba en la vereda frente a su domicilio, ubicado en el barrio La Paz de esta ciudad.

Allí se presentó su ex pareja y comenzó a insultarla y amenazarla, motivo por el cual la mujer ingresó corriendo a la vivienda, haciendo lo propio su ex pareja hasta la puerta principal.

En virtud a que se encontraba bajo llave, ingresó posteriormente por una ventana lateral de la vivienda, sustrayéndole una suma importante de dinero en efectivo que tenía en la cartera; no conforme la agredió físicamente por diferentes partes del cuerpo, logrando la mujer salir de la vivienda y pedir auxilio a los vecinos, situación aprovechada por el agresor para darse a la fuga.

Por el hecho se inició una causa judicial por Amenazas, Violación de Domicilio, Daño, Robo y Lesiones por motivo de Género con intervención del juzgado de Instrucción y Correccional N° 4.

Posteriormente se recibió del juzgado una orden de diligencia donde constaba que la prohibición de acercamiento y de contacto del acusado con la víctima, como así que el mismo había sido beneficiado con la exención de prisión, disposición que personal de la oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de la Comisaría Cuarta concurrieron a la vivienda de la mujer donde se le notificó dichas resoluciones como así se le brindó asistencia y números de celulares particulares de dichos oficiales como así de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la policía provincial ante cualquier tipo de requerimiento que pueda solicitar.

¿Dónde acudir en caso de ser

victima de violencia de género?

• Línea de Emergencias 911 o cualquier Dependencia Policial más cercana a su domicilio, lugares donde funcionan oficinas de Género y Violencia Intrafamiliar.

• Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial: Saavedra N° 389, Teléfono:3704-271997.

• Unidad de Asistencia a la Víctima y al Testigo de Delito del Poder Judicial: Brandsen N° 615. Teléfono: 4445504.

• Secretaria de la Mujer: José María Uriburu N° 250 (Esq. Moreno). Teléfono: 4437257/ 4436372.

• Dirección de Cuestiones de Género Municipalidad de la Ciudad: Berutti y Diagonal B° La Alborada. Teléfono: 4454336.

• Línea N° 144: El número telefónico es gratuito para comunicarse desde cualquier compañía, para contención y asesoramiento por violencia de género.

• Servicio de Facilidades Judiciales del Poder Judicial: Juzgado de Paz N° 3 del Distrito Cinco.

• Defensoría del Pueblo, Observatorio de Violencia de Género: Padre Patiño N° 831. Teléfono: 3704-436379 / 3704-436320. Correo electrónico: depuefor@fibertel.com.ar – denuncia@formosa. gov.ar.

