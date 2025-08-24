la Policía celebró el Mes de las Infancias con una jornada recreativa

En el marco de las actividades comunitarias organizadas por el Comando Superior por el Mes de la Niñez, la Unidad Regional Tres llevó adelante en la tarde de este viernes un evento recreativo en el Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Clorinda.

La propuesta incluyó juegos, sorteos, entrega de juguetes, espectáculos de payasos, peloteros, algodón de azúcar y cocolera, que fueron disfrutados por cientos de niños y sus familias.

Estuvieron presentes el jefe interino de la Unidad Regional Tres, Comisario Mayor Ramón Marín; el Comisario Mayor Javier Arena; la Directora General de Género y Violencia Intrafamiliar, Comisario Inspector Karina Flamant; la Delegada de Género de la UR-3, Comisario Patricia Benítez; además de jefes de dependencias de la jurisdicción.

Durante la jornada se instalaron stands alusivos de distintas áreas, entre ellas la Oficina de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar de la UR-3, la Delegación Clorinda del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), el Destacamento de Bomberos de Clorinda y la Delegación de la Dirección de Tránsito, donde se realizaron muestras de indumentaria y juegos interactivos con los niños.

El evento convocó a unas 300 personas, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario y de acercamiento entre las familias y la institución policial.