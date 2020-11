La Policía conmemoró ayer su 60º aniversario; el vicegobernador Eber Solís presidió el acto

Compartir

Linkedin Print

En la mañana de ayer, se realizó el acto por el 60º aniversario de la Policía de la provincia de Formosa, en frente del edificio de la Jefatura ubicado sobre la calle Saavedra al 325 en la ciudad de Formosa. La ceremonia cumplió con las medidas de distanciamiento social y uso obligatorio del barbijo por el contexto de pandemia de Covid-19.

Presidió el acto el vicegobernador de la provincia, Dr. Eber Wilson Solís quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Dr. Jorge Abel González; además se contó con la presencia especial del subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dr. Luis Morales; el jefe de la Policía, comisario general Walter René Arroyo; el subjefe de Policía, el comisario general Cirilo Bobadilla.

Además, estuvieron presentes el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, comisario general retirado Juan Bernabé Escobar; comisarios generales e integrantes de la Plana Mayor; y de manera virtual acompañaron el acto los jefes responsables de las Unidades regionales II, III, IV, V, VI Y VII de toda la provincia.

El gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, a través de una nota dirigida al Jefe de la Policía hizo llegar su saludo especial a todo el personal que integra la fuerza de seguridad por el nuevo aniversario de la creación de la institución fechada el 17 de noviembre de 1960.

Durante el acto se rindió un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los policías fallecidos en cumplimiento del deber.

Destacan el permanente

apoyo del Gobernador

Al hacer uso de la palabra, el jefe de la Policía Walter René Arroyo, comenzó diciendo que “seguramente en épocas normales hubiésemos tenido un marco totalmente diferente con la presencia de muchos más policías en actividad, retirados, con el acompañamiento de las familias y de la comunidad y por supuesto de nuestro comandante general el gobernador Insfrán, pero que ante la realidad de la pandemia de COVID-19, los uniformes de galas y equipos de desfiles deberán esperar mejores oportunidades”.

En este 60º aniversario, consideró oportuno recordar a la comunidad que el personal policial, además de la lucha diaria contra el coronavirus, también continúa cumpliendo con la tarea específica de brindar seguridad ciudadana. “seguimos combatiendo el narcomenudeo, el delito en sus distintas formas y a todas las tareas que el personal está acostumbrado a realizar”, explicó.

“Estas tareas están sustentadas en una política de seguridad a largo plazo, pensada y planificada en beneficio del hombre de carne y hueso”, acentuó, marcando que para ello “se necesita de policías competentes, bien preparados, con un alto nivel de compromiso con la institución y para servir a la comunidad”.

Así como también de una organización institucional que respalde el trabajo diario y “todo eso está contenido en el Modelo Formoseño”, resaltó el funcionario policial, agradeciendo el apoyo permanente del comandante natural de la fuerza, el gobernador Gildo Insfrán, a todo el personal, a través de mensajes que “ayudan a sostener la fortaleza operativa para superar las dificultades diarias y también por el compromiso demostrado para que todos los policías contemos con los recursos para que cumplir con nuestra función”.

La Policía en la primera línea

de batalla ante el COVID-19

A su turno, el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, en su discurso coincidió con Arroyo en señalar que este 60º aniversario “todos lo hubiéramos pensando de una manera distinta, pero lo hemos visto transformado en una fecha igualmente significativa, que no cambió el contenido, solamente su forma” aludiendo a la situación de la emergencia sanitaria que impone restricciones para el cuidado de la salud y la vida.

“Por ello, hoy formamos a distancia social y con la debida protección del barbijo, pero existe el mismo compromiso, y quizás más porque en esta oportunidad a quien tenemos el deber de combatir junto a la comunidad, es un enemigo invisible”, subrayó el funcionario provincial.

Por eso, enfatizó que “en una concepción de comunidad organizada en donde se piensa la seguridad como un todo vinculado sistemática y sistémicamente al resto de las políticas públicas del Estado, la Policía está presente desde el primer momento en este nuevo escenario de la pandemia que asola al mundo”.

Saludo de Insfrán a

la Policía de Formosa

El gobernador Gildo Insfrán saludó a todo el personal policial que “ha velado y sigue velando por la seguridad de la comunidad formoseña desde los inicios de la institución”.

“Su compromiso, vocación de servicio y amor por Formosa adquirieron una nueva dimensión en esta gesta de los formoseños frente a la pandemia del Covid-19”, destacó el primer mandatario provincial en sus redes sociales.

En ese sentido, hizo notar que “los hombres y mujeres de la fuerza constituyen nuestra primera barrera de protección al afianzar las medidas dispuestas para resguardar la vida y la salud de todos”.

“El pueblo y el Gobierno de Formosa les agradecen por su compromiso, valor y amor por esta tierra y su gente”, subrayó por último.

“Los policías están

comprometidos”

“Esta fecha nos agarra en un momento donde ampliamos nuestra capacidad operativa porque incursionamos en la cuestión sanitaria, con la capacitación y el apoyo que nos dio el personal de salud”, dijo el Jefe de la Policía al hablar con el Grupo de Medios TVO.

Al ser consultado cómo está la familia policial indicó que “si bien creo que el incentivo económico es importante, hay que destacar que lo nuestro va más por el perfil que tiene el policía formoseño, es parte de un modelo, de una comunidad organizada”.

“También hay que ser justos porque no solo nosotros estamos trabajando con esta pandemia, hay mucha gente más, como ser el personal de salud, REFSA, educación, entre otras. Como dijo el Ministro de Gobierno participamos del Consejo de Atención Integral donde estamos todas las áreas”, aseveró el mismo.

“Nos corresponde destacar y valorar el trabajo que hacemos, porque es nuevo, por ejemplo, fuimos a trabajar en el control de los límites, al río, en la frontera, no solo con la presencia sino con intervenciones que apuntan a la protección de la vida”, reconoció Arroyo.

Y agregó que “al principio nadie conocía sobre este nuevo enemigo que es el coronavirus, entonces con la información nos dijeron que son importantes los elementos de bioseguridad y esa fue la primera directiva que tuvimos para que los efectivos policiales cuenten con dichos elementos, ahí aparecieron los guantes, gafas, barbijos, etc, eso nos dio una seguridad operativa que nos permitió hacer un buen trabajo”.

“los policías están comprometidos, y ese compromiso no solo se ve ahora en la lucha contra el Covid-19”, dejó en claro añadiendo que “nuestro propósito es mantener el mismo compromiso, no relajarnos. No podemos aflojar, nuestra exigencia seguirá siendo la misma, el control continuará porque eso nos permitió tener esta forma de vivir en Formosa, estamos en una situación privilegiada”.

Compartir

Linkedin Print