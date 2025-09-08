La Policía de Formosa intensifica la búsqueda de Fernando Gustavo Saavedra

La Policía de la provincia de Formosa ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad para colaborar en la búsqueda de «Fernando Gustavo Saavedra, de 48 años, quien se encuentra desaparecido desde hace aproximadamente 12 días». Las autoridades han desplegado un amplio operativo para dar con su paradero.

«Fernando es de cutis trigueño, mide 1,68 metros de estatura y tiene cabello corto». La denuncia por su desaparición fue radicada por sus familiares, quienes «informaron que el hombre se ausentó de su domicilio en avenida Pantaleón Gómez N° 1.226, en el barrio Obrero de la ciudad de Formosa, sin dejar rastro de su paradero actual».

Amplio operativo de búsqueda en curso

Desde el momento en que se tomó conocimiento del caso este miércoles, «efectivos de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales iniciaron una investigación exhaustiva y coordinaron un vasto operativo» para localizar al hombre. La Comisaría Seccional Tercera ha intervenido en la causa judicial con el fin de «establecer el paradero de Saavedra en colaboración con la Justicia provincial». La urgencia de la situación ha movilizado a las fuerzas de seguridad, que trabajan sin descanso para obtener cualquier pista que pueda conducir a su localización.

Se solicita la colaboración ciudadana

La Policía de Formosa solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Fernando Gustavo Saavedra que se comunique de inmediato con las autoridades. La colaboración ciudadana es crucial para la resolución de estos casos. «Cualquier dato, por mínimo que sea, puede ser de vital importancia».

Para brindar información, se puede contactar a la dependencia policial más cercana, llamar al número de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales al 3704-430795, o a la línea de emergencias gratuita 911. La solidaridad de la comunidad es fundamental para ayudar a que Fernando regrese a su hogar.