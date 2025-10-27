Efectivos de la fuerza provincial afectados al servicio de seguridad externa en las elecciones legislativas nacionales contuvieron a la madre y auxiliaron a su bebé que tenía las vías respiratorias obstruidas con líquido.
El caso ocurrió este domingo, alrededor de las 17:30 horas, cuando los policías que realizaban su tarea de prevención fuera de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 209, del barrio Juan Domingo Perón, fueron alertados por una vecina que en forma desesperada comentó que su hija de 27 días de nacida estaba atorada y no podía respirar.
De inmediato el Oficial Ayudante Iván Caballero y el personal a su cargo auxiliaron a la pequeña mediante la maniobra de “Heimlich”, procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando.
Gracias a esa técnica, la bebé expulsó el líquido que obstruía sus vías respiratorias y se logró estabilizarla.
Luego fue trasladada junto a su madre hasta el Centro de Salud del barrio y posteriormente derivada al Hospital de la Madre y el Niño para su mejor atención, acompañada por el personal policial, donde se constató que estaba fuera de peligro.
Este tipo de intervenciones remarca el profesionalismo y la capacitación constante de los efectivos dentro de la fuerza, a fin de responder de manera eficiente a los requerimientos de la comunidad.
La Policía de Formosa salvó la vida de una recién nacida
