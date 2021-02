La Policía desarticuló una banda dedicada al robo de motos y venta de moto partes

Compartir

A través de una exhaustiva investigación se detuvo a tres hombres y retuvo a un menor, que según testimonios se dedicarían a la sustracción de motos, desguace y posterior venta de sus partes.

Se secuestró una motocicleta en poder de uno de los detenidos y la otra tras un allanamiento completamente desarmada y acondicionada para la venta.

La Policía de Formosa realiza diferentes acciones de seguridad ciudadana, adaptándose a las exigencias, las cambiantes necesidades de la comunidad, manteniendo una adecuación permanente de los distintos servicios de prevención e investigación criminal, tendientes a preservar las garantías de la vida, bienes y otros derechos de la población.

Con esta premisa, el miércoles último a las 13 horas, efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales que recorrían la avenida De Los Constituyentes observaron al llegar al acceso del barrio 7 de Mayo de esta ciudad, el desplazamiento de un sujeto conocido por hallarse involucrado en varias causas por delitos contra la propiedad y las personas.

El hombre se desplazaba en una motocicleta que no tenía la llave de ignición, haciendo presumir que se trataba de una moto robada.

De inmediato interceptaron al sujeto, se verificó el número de chasis y motor, cuyos números fueron cursados al operador de turno de la Dirección de Informática y se constató que no tenía pedido de secuestro.

Al realizarle el cacheo por razones de seguridad, se encontró en poder del sujeto un destornillador, un buscapolo, una cédula de identificación del rodado Motomel B110 cilindradas a nombre de la propietaria, con domicilio en el barrio La Floresta.

Con la colaboración del personal de la Dirección de Policía Científica, se documentó el procedimiento, se secuestró el rodado y se demoró al sujeto.

Luego se contactó a la propietaria, quien refirió que no había advertido la sustracción de su moto, motivando que se traslade a la dependencia policial para realizar la denuncia del caso; al hombre se le notificó la situación legal y quedó alojado a disposición de la justicia.

Por otra parte, una mujer denunció en la Comisaría Tercera que personas desconocidas le sustrajeron su motocicleta entre las 22 horas del martes último y las 6 horas del día siguiente, cuyo rodado se encontraba en su vivienda del barrio La Floresta.

Al trabajo de investigación realizado por personal de la Comisaría, se sumó la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, quienes realizaron un exhaustivo relevamiento en el barrio donde ocurrió el ilícito, obteniendo resultados relevantes para la causa en torno a la identidad de los presuntos autores, estableciéndose la participación de tres sujetos y un menor, quienes tendrían como actividad habitual la sustracción de motos, el desguace y posterior venta como moto partes.

Con esa información se trasladaron al barrio 7 de Mayo de esta ciudad, donde se retuvo a un menor de 16 años en la vía pública que estaría implicado en la causa, procediéndose al secuestro de un motor con los dígitos dañados y un chasis de moto que fueron abandonadas en su fuga por otro sujeto en la manzana “F “del referido barrio.

Con los testimonios, la retención y el secuestro, sumado a la información recabada se solicitó al juez de Instrucción y Correccional en turno una orden de allanamiento para una vivienda del barrio 7 de Mayo, donde se encontraría la moto sustraída y denunciada en la Comisaría Tercera.

El miércoles a las 18 horas, los efectivos policiales realizaron la requisa domiciliaria dando cumplimiento a lo ordenado por el juez. En presencia de testigos y ausencia de sus propietarios, se procedió al secuestro de varias moto partes entre ellos: faro delantero color azul, tablero, manubrio, tanque de combustible, batería, tapa de motor marca Appia, vela, baúl plástico, dos amortiguadores, faro trasero, juegos de transmisión, una chapa patente, pedal del freno, porta filtro, guardabarro delantero negro con amarillo, filtro de combustible, cilindro, plásticos laterales, asiento, guardapollera plástico, guardabarros trasero y posa pies con patita de apoyo que se encontraban en distintas partes del patio trasero.

Todo lo incautado se encontraba acondicionado para la venta y pertenecen a la motocicleta sustraída que interesa a la causa.

Alrededor de las 19:30 horas, luego de pesquisas y vigilancia en una vivienda ubicada en la calle Pauzier y Roldán del barrio La Floresta de esta ciudad, se procedió a la aprehensión de dos hombres sindicados como responsables del ilícito.

Los dos detenidos, el menor retenido y los secuestros fueron trasladados al Departamento Informaciones Policiales, donde se les notificó situación legal a los mayores y quedaron alojados a disposición de la justicia; en tanto el menor fue entregado a su madre en carácter de guarda tutelar, previa notificación de la causa judicial en trámite.

El sujeto detenido en primera instancia con la moto robada, también fue imputado en esta causa, cuya participación surge de los testimonios y averiguaciones realizadas como integrante de la banda que sustraía motos, las desarmaba y luego las vendía por partes, quedando de esta manera desarticulada la banda.

