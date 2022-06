La Policía detectó que un envío de soja con destino a Bañaderos era descargado en el barrio El Quebranto

Compartir

Un camión que transportaba 3000 kilos de soja en grano desde la provincia de Santa Fe a la localidad de Bañadero, fue hallado por la Policía en el barrio El Quebranto de esta ciudad, descargando parte de la mercadería.

La situación fue informada a la Dirección General de Rentas y el personal de esa entidad labró el acta de Infracción al Código Fiscal Ley N° 1.589, procediéndose al decomiso de la mercadería.

El domingo último a las 10:40, personal de la Delegación de la Unidad Regional Uno con asiento en el Distrito Cinco, que realizaba recorridas en prevención de ilícitos por calles internas del barrio El Quebranto de esta ciudad, detectó la maniobra.

Al llegar frente a la manzana 1, los auxiliares de la justicia observaron un camión Scania con acoplado que efectuaba descarga de bolsas de soja en grano, situación que llamó la atención de los uniformados.

Los efectivos identificaron al conductor del transporte, tratándose de un hombre oriundo de la provincia del Chaco, a quien se le solicitó la hoja de ruta (TICSA).

En el documento se pudo apreciar que transportaba 3.000 kilos de soja en grano (en bolsas), que partió de la provincia de Santa Fe y tenía como destino la localidad de Bañadero, distante a unos 190 kilómetros de esta ciudad.

Teniendo en cuenta que su destino conforme el itinerario no era esta ciudad capital, se solicitó la presencia del personal de la Seccional Quinta, por razones de jurisdicción, quienes hicieron cesar la descarga del producto, para luego trasladar el camión con acoplado hasta la Comisaría Seccional Quinta.

En la unidad operativa con la participación de testigos, se realizó un acta constatación, documentándose el procedimiento con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica Distrito Cinco.

El procedimiento se puso a conocimiento de la Directora de la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR), quien dispuso que tras las actuaciones preliminares, se ponga a disposición de esa Dirección el vehículo con el cargamento.

Posteriormente acudió al lugar personal de la DGR y labró el acta de comprobación por Infracción al Artículo 42 ° Inc. a), c), d) y e) del Código Fiscal – Ley N° 1.589, el cual fue rubricado por el conductor del transporte de la carga.

Luego se trasladó el rodado hasta el depósito de Rentas ubicado sobre la avenida Gendarmería Nacional, donde los funcionarios decomisaron las bolsas de sojas, continuando en tránsito el camión y conductor.

