La Policía detectó un camión que transportaba un importante cargamento de soja en granos

Compartir

Linkedin Print

La Policía detuvo la marcha de un camión que transportaba más de 100 bolsas de soja en granos, de 40 kilos cada uno. La situación fue informada a la Dirección General de Rentas y el personal de esa entidad labró el acta de Infracción al Código Fiscal Ley N° 1.589, y además personal de la Dirección General de Seguridad Vial labró actas de Infracción a la ley de tránsito.

El miércoles último a las 14 horas entre las manzanas A y E del barrio Stella Maris, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, interceptaron a un camión Ford F-600 con acoplado que transportaba gran cantidad de bolsas tipo arpilleras cargadas, lo que llamó la atención de los uniformados.

El conductor se trataba de un hombre de 29 años de edad, quien comentó que trasladaba bolsas de sojas en grano, a quien se le solicitó documentaciones correspondientes para el traslado de los productos, no contando con lo exigido, se solicitó la presencia del personal de la Seccional Quinta, por razones de jurisdicción, para luego trasladar el camión con acoplado hasta la Comisaría.

En la unidad operativa con la participación de testigos, se realizó un acta constatación, documentándose el procedimiento con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica Distrito Cinco.

El procedimiento se puso a conocimiento de la directora de la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR), quien dispuso que, tras las actuaciones preliminares, se ponga a disposición de esa Dirección el vehículo con el cargamento.

Posteriormente acudió al lugar personal de la DGR y labró el acta de comprobación por Infracción al Artículo 42 ° Inc. a), c), d) y e) del Código Fiscal – Ley N° 1.589, el cual fue rubricado por el conductor del transporte de la carga.

Se procedió al trasladado del rodado y carga hasta el depósito de Rentas ubicado sobre avenida Gendarmería Nacional, bajo custodia del personal policial de la comisaria.

Por otra parte, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial labraron Acta de Infracción por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y de la Placa de Identificación (patente), quedando el camión fuera de circulación.

Una vez finalizada la descarga, contabilizando un total de 116 bolsas de soja de 40 kilos cada una. El rodado permanece aparcado en el predio del Depósito Judicial del Barrio 7 de Mayo por falta grave a la Ley Nacional de Tránsito.

Compartir

Linkedin Print