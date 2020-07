La Policía detectó venta de alcohol de madrugada, personas que violaban el aislamiento y conductores ebrios

Compartir

Linkedin Print

La Policía realizó varias actas de notificación a personas que infringieron medidas preventivas por la Pandemia del Covid-19, entre ellas cinco fiestas privadas de las cuales cuatro fueron en el interior provincial. También detectó locales que vendían bebidas alcohólicas de madrugada y conductores circulando en estado de ebriedad.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional por la Pandemia del Coronavirus y conforme las políticas públicas en materia de salud y seguridad provincial, la Policía dispuso de un importante número de efectivos con elementos de bioseguridad y logístico para diferentes operativos dispuestos por el Comando Superior Policial.

Se confeccionaron actas de infracción a conductores que no sólo circulaban sin el permiso obligatorio comprendido dentro de las excepciones del decreto Nacional, sino también incurrieron en faltas a la Ley de Tránsito como ser la de conducir bajo los efectos del alcohol, varios de estos infractores en localidades como Ingeniero Juárez, San Martín Dos, Clorinda y General Güemes.

Por otra parte, se detectaron cinco comercios que atendían al público después del horario permitido en esta capital, con el agravante que dos de estos comercializaban bebidas alcohólicas en horas de la madrugada incumpliendo la ordenanza municipal, situación por la cual se dio intervención al personal de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes procedieron a la clausura de los comercios.

Similar intervención se realizó en el barrio El Porvenir donde el personal de la Comisaría Seccional Séptima detectó en horas de la madrugada de éste domingo varias personas reunidas en una vivienda del barrio El Porvenir con música a elevado volumen ingiriendo bebidas alcohólicas violando las medidas sanitarias por lo que se confeccionaron las actuaciones procesales del caso. Del mismo modo se dio en los barrios Quilmes de San Martín Dos, El Paraíso de Subteniente Perín, Primero de Mayo y Nazareno de Clorinda, localidades donde algunos vecinos no respetaron las medidas establecidas por Decreto Nacional.

Se continuó con los férreos operativos por agua con el desplazamiento de embarcaciones a motor sobre el río Bermejo y zonas fronterizas en móviles policiales y a caballo en lugares de difícil acceso con el personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales.

Las unidades regionales Dos (Pirané), Tres (Clorinda), Cuatro (Laguna Blanca), Cinco (Las Lomitas), Seis (Ingeniero Juárez) y Siete (General Güemes), intensificaron los operativos de seguridad vial y ciudadana, en todas su jurisdicción a fin de evitar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados, además de hacer cumplir los términos del Aislamiento Social ante la emergencia sanitaria nacional, haciendo hincapié en la concientización de lo que respecta esta situación muy particular que estamos atravesando.