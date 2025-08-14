La Policía detuvo a dos sujetos acusados de tentativa de robo a mano armada y lesiones

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a dos hombres por lesionar y sustraer las pertenencias a un joven con en la avenida Alicia Moreau de Justo, del barrio San Antonio de esta ciudad.

El miércoles último, los policías verificaron un requerimiento ingresado a la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

Allí un joven comentó que se dirigía con su hermano y un grupo de amigos luego de jugar un partido de futbol, cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Mientras los insultaban, uno de los que circulaba en moto sacó un arma blanca y en la huida los jóvenes dejaron una mochila con un teléfono, que fueron sustraídos por los malvivientes.

Luego uno de los adolescentes regresó para evitar que se llevaran su mochila y recibió un golpe en la cabeza.

En ese preciso momento, pasaba por el lugar un personal de la fuerza provincial que desarmó al agresor y lo detuvo, en tanto que el otro sujeto se dio a la fuga en la moto.

Personal del Comando Radioeléctrico Policial, Zona Siete, colaboró en el procedimiento, que fue documentado por la Dirección Policía Científica.

Durante las actuaciones procesales en la dependencia policial, llegó un hombre que fue identificado por las víctimas como el conductor de la motocicleta y los uniformados lo aprehendieron.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal por “Tentativa de robo a mano armada y lesiones” y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, subrogado por el juez Marcelo López Picabea.