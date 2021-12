La Policía detuvo a un hombre que amenazaba a su ex pareja y secuestró armas y un automóvil

Compartir

Efectivos de la Comisaría de la localidad de Herradura detuvieron a un hombre de 45 años que tenía “Exclusión de Hogar y Prohibición de Acercamiento” hacia su ex pareja, quien desobedeció el mandato judicial y tenía armas blanca y de fuego, que terminaron secuestrados junto con un vehículo en el que se movilizaba.

Tras la denuncia de una mujer hacia su ex pareja y la “Exclusión de Hogar y Prohibición de Acercamiento”, efectivos de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar realizaban seguimientos constantes con la victima brindándole todo tipo de contención.

Minutos antes de la medianoche de este lunes, policías acudieron a un requerimiento a solicitud de la mujer en su domicilio particular del barrio San José de esa localidad, ya que su ex pareja se encontraba frente a su inmueble armado y en estado de ebriedad.

Los uniformados acudieron rápidamente al domicilio de la víctima y encontraron al hombre en un automóvil con una menor de 15 años, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga pero no logró su cometido.

El sujeto amenazó a los policías con un arma blanca y en todo momento opuso tenaz resistencia, lanzando golpes de puño y puntadas con el puñal, lográndosele colocar las esposas de seguridad.

Una vez demorado, la hija del sujeto que estaba dentro del vehículo, entregó un revólver calibre 38 con seis cartuchos y la funda del puñal, por lo que procedieron al secuestro del vehículo y las armas mencionadas.

Los secuestros fueron trasladados a la sede policial y se notificó al detenido su situación legal por el delito de “Desobediencia Judicial, Resistencia contra la Autoridad con el uso de arma blanca e Infracción Artículo 189 Bis del C.P.A”, a disposición de la justicia.

