La Policía detuvo a una persona y secuestró el automóvil utilizado en un hecho de arrebato

Dos sujetos en un automóvil Volkswagen UP le arrebataron el teléfono celular a una mujer de 35 años en el barrio Simón Bolívar y al intentar recuperarlo, la víctima fue arrastrada varios metros por el vehículo durante la fuga.

Tras una intensa búsqueda, la Policía halló el auto en el barrio La Floresta de esta ciudad y detuvo a un hombre de 30 años, como uno de los presuntos autores del hecho.

Minutos después de las 20:00 horas del martes, personal de la Comisaría Seccional Quinta acudió a un hecho de arrebato en la avenida Guastalla, entre la manzana 30 y 42 del barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

En el lugar, los efectivos observaron a una mujer en el suelo, con lesiones en su cuerpo, y el personal del SIPEC la trasladó al Hospital Distrital N° 8 para su mejor atención.

Según las declaraciones, se estableció que la mujer caminaba por el sector cuando fue interceptada por dos sujetos en un automóvil Volkswagen UP: el acompañante le sustrajo su teléfono celular Samsung A-12, se generó un forcejeo y al intentar recuperar su equipo móvil fue arrastrada varios metros.

Los uniformados realizaron las actuaciones en forma conjunta con personal de la Policía Científica, se secuestraron captaciones fílmicas de cámaras de seguridad del sector y todo fue puesto en conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional N° 1, el Dr. Rubén Antonio Spessot.

Tras ser asistida por el personal médico, se informó que la mujer tenía lesiones leves por lo que fue dada de alta y radicó la denuncia en sede policial.

Después de un amplio operativo de búsqueda por las distintas unidades operativas, efectivos de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial, pocas horas después, hallaron un Volkswagen UP por la calle Roldan y Gorleri del barrio La Floresta, semi oculto en un terreno.

Allí se entrevistaron con un hombre de 58 años quien refirió ser el propietario del rodado y que momentos antes había prestado su vehículo a un conocido, para luego devolverle en compañía de otro sujeto, por lo que hizo entrega del vehículo a los efectivos policiales, siendo todo documentado por la Policía Científica.

En una eficaz búsqueda realizada por integrantes de la Seccional Quinta y Departamento Informaciones Policiales, detuvieron en la vía pública a un hombre de 30 años sindicado como uno de los presuntos autores del hecho y trasladado a la sede policial, donde le notificaron su situación legal y quedó a disposición de la justicia.

Los efectivos continúan con las tareas investigativas y diligencias judiciales a fin de detener al otro involucrado en el caso de arrebato.