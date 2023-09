La Policía detuvo al hombre denunciado «por amenazas» a una funcionaria judicial

Días atrás, el Grupo de Medios TVO dialogó con la Dra. Marcela Canesin, abogada de una funcionaria judicial que desde hace más de un año viene denunciando a su ex pareja por violencia de género y acusó inacción judicial, cuestionó la “inoperancia” de la Secretaría de la Mujer y lamentó que la víctima o sus abogados deban recurrir a los medios de comunicación para ser escuchados. Atendiendo ese reclamo público, finalmente la persona denunciada fue detenida por la fuerza provincial.

Según se supo, el profesional que hostigaba a su ex pareja quedó detenido “en la vía pública, sin ofrecer resistencia” a las 05.15 horas en el barrio Independencia (aunque su domicilio real es en el barrio Jardines de Formosa) tras la intervención de personal policial con la orden impartida (el viernes después del mediodía) por el juez de instrucción Guillermo Caballero, a cargo de causa.

El hombre está imputado en los autos caratulados: “227/23………../ AMENAZA COACTIVA” Expte. Policial N° 1477/22-S2da, en cuya causa se decretó su Auto de Procesamiento con Prisión Preventiva N° 27/23, conforme Oficio N° 296/23 procedente del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Su ex pareja, con quien tienen un hijo, motivo principal de la disputa, cumple funciones en la Sala 1, del Tribunal de Trabajo por calle España. Actualmente, y por la denuncia “de un año atrás” está “de licencia” con el afán de resguardar su integridad.

