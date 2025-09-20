La Policía detuvo aun dealer paraguayo con marihuana y cocaína

Efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas de Clorinda detuvieron a un hombre de 63 años, secuestraron estupefacientes, dinero en guaraníes, un teléfono celular y una motocicleta, en el barrio Centro de la segunda ciudad.

El procedimiento fue concretado el jueves último por la mañana en la calle Cansío y avenida San Martín, cuando los policías realizaban tareas investigativas por la venta de narcóticos al menudeo.

Durante esa actividad, observaron que el sospechoso circulaba en una motocicleta de 110 cilindradas, que fue demorado pese a intentar huir al notar la presencia policial.

Los investigadores constataron que el sujeto de nacionalidad paraguaya trasladaba varios envoltorios fraccionados y cuatro paquetes que contenían sustancias ilícitas.

Mediante las pruebas con reactivos químicos determinaron que se trataban de marihuana y cocaína de máxima pureza directo para el consumo, lográndose de esta forma sacar fuera de circulación una importante cantidad de drogas listas para la preparación de 87 dosis de cocaína y más de 4700 dosis de marihuana, secuestrándose además un equipo de telefonía celular, dinero en efectivo y una motocicleta.

En el lugar, se contó con la colaboración de integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera (COSIV), Comando Radioeléctrico Policial y personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.