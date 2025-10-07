La Policía esclareció casos de robo y hurto

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del Barrio Colluccio detuvieron a tres malvivientes, recuperaron un tanque de agua de 500 litros, un motor elevador de agua y una manguera entre otros objetos que interesan en causas judiciales de robo y hurto.

La primera intervención se concretó el domingo último, cuando los policías aprehendieron a un hombre de 27 años, reconocido como autor de la sustracción de un tanque de agua.

En la continuidad de la investigación, también recuperaron el bien denunciado que fue adquirido por un vecino de buena fe.

El segundo procedimiento se produjo el lunes último, en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo calificado” en un local comercial del barrio 12 de Octubre de esta ciudad.

Allí el personal de la brigada investigativa de la dependencia identificó a los autores gracias a las cámaras de seguridad del lugar, quienes fueron detenidos en el barrio Fray Salvador Gurrieri mientras ofrecían en venta los productos mal habidos.

Incluso se determinó que uno de ellos está imputado en otra causa judicial por “Amenaza en contexto de violencia de género”.

Mediante el trabajo de campo, los integrantes de la fuerza recuperaron un motor elevador de agua y una manguera que fueron comercializados en el barrio Nueva Formosa.

En ambos casos, se trasladó a los detenidos hasta la Subcomisaría, se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.