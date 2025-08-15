La Policía esclareció un robo y detuvo a una pareja

Efectivos de la brigada de investigación de la Unidad Regional Uno detuvieron a un hombre y una mujer, secuestraron más de 20 espejos retrovisores, llantas, cubiertas, plásticos, el cuadro de motocicleta adulterada, herramientas utilizadas para el desguace, cascos protectores, prendas de vestir y una Honda Wave en la que se desplazaban al cometer el ilícito.

La Policía tomó intervención tras una publicación en la red social por la sustracción de una rueda y espejos retrovisores de dos motos, en el playón de estacionamiento de un hotel-casino del barrio La Pilar de esta ciudad.

Los investigadores realizaron trabajos de campo, levantamiento de secuencias fílmicas y seguimientos de los circuitos de vigilancia de diferentes lugares.

Con los datos obtenidos, en la mañana del jueves, detuvieron a la pareja y secuestraron la moto en la que se desplazaban, en la intersección de las calles Jujuy y Guiraldes del barrio Santa Rosa.

Todos los elementos de pruebas fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, quienes ordenaron un allanamiento.

Requisa

El mandato judicial se concretó el mismo jueves, en una vivienda ubicada en avenida Pantaleón Gómez y Moratalla, en un sector de pasaje del barrio Santa Rosa, donde los policías secuestraron todos los elementos que resultan de interés en la causa.

Luego se realizaron las actuaciones procesales y el personal de la Dirección General de Policía Científica documentó fotográficamente todo el procedimiento.

En consecuencia, los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincial.