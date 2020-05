La Policía evitó protesta de trabajadores de Empresa Godoy que no cobran sueldos

Compartir

Tras enterarse que la Empresa Godoy resultó beneficiada de una ayuda por parte del gobierno nacional, unos 40 trabajadores -que se encuentran sin cobrar sus haberes como corresponde desde el mes de febrero- se autoconvocaron frente a las instalaciones de la misma en Av. Dr. Néstor Kirchner 4.220. La Policía impidió que se realice una manifestación argumentando que se deben evitar las aglomeraciones de personas en el marco del protocolo sanitario de lucha contra el coronavirus.

Subsidio excepcional

El gobierno nacional otorgó un subsidio excepcional de $500 millones a un centenar de empresas de transporte de larga distancia, para suplir los ingresos caídos como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Lo hizo a través de la resolución 122/2020 del Ministerio de Transporte publicada ayer en el Boletín Oficial, que le concede el subsidio a 99 empresas de todo el país, por un total de 3.529 coches, a razón de $141.683 por unidad.

La normativa destacó que “el marco coyuntural de la pandemia afectó profundamente a toda la cadena de valor vinculada a las empresas de capitales privados que operan como permisionarias del sistema de transporte por automotor interurbano de pasajeros, que adicionalmente, no reciben asistencia del Estado nacional”.

“Tenemos entendido que la empresa Godoy recibió $850.000; esto ya está publicado en el Boletín Oficial”, sostuvo Diego Mendoza, secretario general de la UTA Formosa.

Agregó que “lo que genera malestar y angustia es que esa plata en el caso puntual de Godoy podría distribuirse a sabiendas de que desde el mes de marzo están pagando a cuenta gotas. Si la empresa tiene predisposición podría pagar algo a los empleados, sacando números podría darle $8.000 a cada uno, que no es mucho, pero ayuda para poner algo en la olla; el Gerente manifestó que hoy a la tarde -por ayer- posiblemente depositen $4.000; o sino ya sería el martes”.

“Ese subsidio viene a compensar lo que es el ATP -que es el 50% del salario de los trabajadores- porque la UTA firmó un convenio donde dice que por dos meses se suspende la relación laboral y todos los compañeros deben cobrar $32.000; este fondo viene a compensar el faltante que habrá cuando llegue el ATP. Nosotros decimos que por lo menos empiecen a depositar dinero en la cuenta de los trabajadores, si ya está en las arcas de la empresa no veo el sentido de seguir reteniendo esa plata”, explicó el gremialista.

Desesperación

de los trabajadores

Por su lado, Diego Figueroa, delegado de los trabajadores de dicha empresa, sostuvo que “nos autoconvocamos porque no tenemos respuestas; yo no tengo ni para comprar el pan. Nos enteramos que en Boletín Oficial salió una ayuda, pero para los empleados no hay nada todavía”.

“Unos 40 compañeros se acercaron hasta la empresa, muchos no pudieron llegar por el tema de los permisos de circulación. Vino la Policía y nos pidió que nos retiremos del lugar, lo único que queremos es cobrar lo que nos deben”, aseveró.

Consultado si es que tienen alguna comunicación por parte de la empresa admitió que “no nos dijeron que recibieron esa plata, pero en el Boletín Oficial dice que fueron beneficiados con $850.000”.

“Nosotros ya no tenemos ni para el pan, y mucho menos para pagar cuentas, porque nos deben febrero, marzo, abril y ya está terminando mayo, recibimos apenas $35.000 en 70 días. Particularmente yo debo cuatro boletas de la luz, estoy esperando el corte del servicio nomas. Hay compañeros que deben otros servicios y también alquiler. Nuestra situación es muy complicada realmente”, confió el mismo.

Por último, es importante decir que ni bien comenzó la concentración de los mismos llegaron efectivos policiales que forman parte del Destacamento de Desplazamiento Rápido, quienes explicaron a los trabajadores que debido a la cuarentena no puede haber aglomeraciones y que se retiren de la zona.