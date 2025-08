La Policía extinguió incendio de pastizales en Villa General Güemes

En la noche del jueves, efectivos de la Comisaría de Villa General Güemes lograron sofocar un incendio que se había desatado en un terreno baldío de la zona. El foco del siniestro, ubicado sobre la Avenida Comandante Fontana en el barrio Eva Perón, amenazó con extenderse a viviendas cercanas.

El personal policial utilizó un tanque cisterna, palmetas y mangas para controlar el avance de las llamas, logrando evitar que el fuego causara daños materiales o lesiones. A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales hasta el momento.

Según indicaron los vecinos, no se tiene conocimiento sobre el origen del fuego, por lo que se están llevando a cabo tareas de investigación para determinar cómo comenzó el siniestro.

En el lugar del incendio, también se hizo presente el Intendente de Villa General Güemes, Profesor Julián Bordón, quien colaboró con la logística necesaria, en particular con la recarga de agua para el tanque cisterna que fue esencial para sofocar las llamas.

Afortunadamente, el trabajo conjunto entre las fuerzas policiales y la colaboración de la comunidad permitieron controlar la situación sin que se registraran daños graves.