La Policía Federal decomisó mercadería ilegal por más de dos millones de pesos

En un exitoso operativo llevado a cabo el jueves 27 de marzo, la Policía Federal Argentina logró incautar mercadería de origen ilegal, que había sido ingresada al país por pasos fronterizos no habilitados. El valor total de la mercadería secuestrada supera los dos millones de pesos. La intervención fue realizada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Formosa, en un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del Puente Uriburu.

El operativo se desarrolló en horas de la tarde, cuando los agentes de la Policía Federal detuvieron la marcha de una camioneta que circulaba por la mencionada ruta. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, quienes se mostraron nerviosos ante la presencia policial, lo que despertó sospechas en los efectivos.

Procediendo con la inspección del vehículo, los policías encontraron una gran cantidad de productos que no contaban con la documentación correspondiente, lo que indicaba que habían sido ingresados de manera ilegal al país. La mercadería secuestrada abarcaba una variedad de productos, cuya procedencia, según las primeras investigaciones, estaría vinculada a pasos fronterizos no habilitados, utilizados para el contrabando.

Este procedimiento es parte de una serie de acciones llevadas a cabo por la Policía Federal en el marco de la lucha contra el contrabando y el tráfico ilegal en la región. La ruta nacional N° 11, que conecta varias provincias del norte del país, ha sido un punto crítico en el tránsito de mercancías ilegales provenientes de países limítrofes.

El operativo no solo resultó en la incautación de la mercadería, sino que también permitió la detención de los dos ocupantes del vehículo, quienes fueron puestos a disposición de la justicia. Las autoridades continúan investigando los detalles del caso, incluyendo la cadena de transporte y el destino final de los productos ilegales.

La Policía Federal, a través de este procedimiento, demuestra una vez más su compromiso en la lucha contra el contrabando y la protección de la economía nacional, mientras refuerzan las estrategias de control en las rutas y pasos fronterizos de la región. El valor de la mercadería decomisada, superior a los dos millones de pesos, subraya la magnitud del comercio ilegal que afecta al país, especialmente en áreas cercanas a las fronteras.

El operativo también pone en evidencia la importancia de los controles de rutina realizados por las fuerzas de seguridad en rutas clave, los cuales, como en este caso, pueden prevenir el ingreso de productos ilegales que representan un riesgo tanto para la economía como para la seguridad pública.

Las autoridades continúan realizando tareas de seguimiento para desmantelar las redes de contrabando y garantizar que estos productos ilegales no lleguen a los mercados locales, protegiendo así tanto a los consumidores como a los comercios legales.