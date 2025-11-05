La Policía firmó un convenio con la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La Policía de la provincia de Formosa firmó un convenio con la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el salón “Tomás Anastasio Boncosky” de la Jefatura de la fuerza provincial.

El acto se realizó en la tarde del martes y fue presidido por el jefe de Policía Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra, acompañado del subjefe Comisario General Abogado Norberto Rubén Mauri, junto al jefe de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Inspector Roberto Carlos Abbate.

También se contó con la presencia de oficiales superiores integrantes de la Plana Mayor Policial, oficiales jefes, oficiales subalternos, personal subalterno e invitados especiales.

Este convenio tiene como objeto la cooperación entre ambas instituciones a los efectos de dar respuesta inmediata a posibles contingencias que pongan en riesgo la seguridad de la aviación, comunidad aeroportuaria y las instalaciones del Aeropuerto Formosa.

De esta forma, el convenio marco de cooperación entre ambas fuerzas fue firmado entre el jefe de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Inspector Roberto Carlos Abbate, y el director de Cuerpos y Servicios Especiales, Comisario Mayor Ramón Sergio Almirón, acuerdo rubricado por el jefe de la Policía de la provincia de Formosa, Comisario General Juan Moisés Villagra.

Este acuerdo no solo representa un acto formal, sino un verdadero compromiso mutuo con la seguridad, la capacitación y la eficiencia en el servicio que ambas instituciones brindan a la comunidad.

El convenio se inscribe en una visión moderna de la seguridad: una seguridad que se construye entre todos, desde la cooperación, la confianza y el compromiso ético con el servicio público.