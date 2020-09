La Policía fortalece la seguridad en la zona norte para evitar el ingreso de personas por pasos clandestinos

Compartir

Fuerte presencia policial en la zona norte abarcando el barrio Las orquídeas, El Mangal y sectores aledaños del Distrito Cinco con el fin de evitar ingresos de personas por pasos fronterizos no habilitados sin respetar el protocolo sanitario, realizándose en este contexto secuestro de mercaderías sin aval aduanero.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone el “Aislamiento y luego el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, medidas a las cuales se adhirió la provincia de Formosa, disponiendo a través de políticas públicas de seguridad y sanitarias otras acciones para evitar la aglomeración de personas, el uso obligatorio del barbijo, la circulación de aquellas personas o vehículos que no se encuentren exceptuados del DNU, la Policía realiza exhaustivos controles y operativos en todo el territorio formoseño.

En la zona norte de nuestra ciudad, la fuerza provincial dispuso presencia permanente de efectivos a través de operativos a cargo del jefe de la Delegación de la Unidad Regional Uno Distrito Cinco, afectándose efectivos de unidades operativas de DUR1, DDR en el carro de asalto, efectivos de la Delegación 8 de Octubre dependiente del Departamento Informaciones, Dirección de Drogas Peligrosas, Comando Radioeléctrico Policial, Cuerpo Policía Montada, con móviles y motocicletas que realizan recorridas permanentes en sectores de la toma de agua, El Mangal, sumado a controles fijos en sitios estratégicos del sector.

Durante el despliegue realizado el miércoles último alrededor de las 18:30 horas, los auxiliares de la justicia observaron a un grupo de personas que presumiblemente estarían trasladando mercaderías de contrabando.

Al tratar de identificarlas, arremetieron contra los uniformados arrojando pirotecnia hacia los efectivos, elementos contundentes que encontraban a su paso, escuchándose además detonaciones de armas de fuego; conducta que no hizo cesar la postura de los funcionarios públicos, logrando la demora de una mujer con cajas de cigarrillos de origen extranjero, elementos de electrónica, utensilios de cocina entre otras mercaderías ingresadas al país por pasos fronterizos no habilitados.

Por otra parte, los uniformados encontraron dos motocicletas ocultas entre las malezas en una zona deshabitada posterior al barrio Las Orquídeas, los rodados no registraban pedido de secuestro y se encontraban adaptadas con portaequipajes para el trasladado de mercaderías, gomera, bolitas de cristal y un arma blanca, los que también fueron secuestrados.

Idéntico procedimiento se realizó ese mismo día a las 21 horas, cuando efectivos de la Delegación 8 de Octubre que se encontraban de recorrida en zona rivereña, observaron un numero grupo de personas que salían en moto transportando bultos.

Ante la superioridad numérica, solicitaron apoyo vía radial, acudiendo en cuestión de minutos varios móviles afectados al operativo; al advertir la presencia policial abandonaron ocho bultos de un tamaño importante y se dieron a la fuga. Por razones de seguridad, se procedió al secuestro y posterior traslado a la Delegación.

En presencia de testigos se realizó la apertura de los bultos, encontrándose con termos, zapatillas, crocs, paquetes de yerba, 100 brezas de cigarrillos, cortinas entre otras productos ingresados del vecino país sin aval aduanero. La mercadería tiene un avalúo de 270.000 pesos.

En ambos casos se realizó un Expediente ante una clara Infracción Aduanera, remitiéndose todas las mercaderías secuestradas a la Dirección General de Aduana de Formosa, en tanto la mujer una vez finalizada las diligencias recuperó su libertad ambulatoria.

La Policía indicó la continuidad de estos operativos con puestos fijos y recorridas en la zona, con el único objetivo de mantener el estatus sanitario de la provincia, en resguardo de la salud de todos los formoseños.