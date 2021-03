La Policía halló en el barrio Parque Urbano al recién nacido sustraído frente al Hospital Central

Compartir

Todas las tareas investigativas permitieron identificar y aprehender a la mujer, principal sospechosa de la sustracción de un bebé recién nacido del frente del Hospital Central, de esta ciudad, y así hallar al menor en el inmueble de un familiar de la misma ubicado en el barrio Parque Urbano I, estando el recién nacido, sano y a salvo.

Todo se dio alrededor de las 21 horas del martes cuando personal de la Seccional Primera concurrió a un requerimiento policial frente al nosocomio por la presunta sustracción de una criatura nacida hace escasos días.

En el lugar dialogaron con una mujer de 27 años, oriunda de la localidad de Laguna Yema, quien relató que el último fin de semana vino derivada del Hospital de Laguna Yema hasta el Hospital de la Madre y el Niño de esta ciudad para internarse debido a que estaba por dar a luz a su hijo.

En la tarde del miércoles fue dada de alta ella y su bebe y permanecieron en el Hogar “Madre Auxiliadora”, ubicado en el predio del nosocomio a la espera de un vehículo que la traslade nuevamente hasta Laguna Yema.

Minutos después fue al sector de ingreso del hospital a fin de obtener información sobre el medio de transporte, permaneciendo sentada en la vereda del lugar con su hijo en brazos.

En un momento dado se le acercó una mujer de unos 50 años, robusta, de 1.70 metros de estatura, a quien no la conocía y comenzó a hacerle preguntas relacionadas al estado de salud de su bebé y se ofreció a ayudarla con pañales, ropa y dinero si lo necesitaba.

A todo esto, la joven madre respondió que estaba bien y que solo aguardaba una ambulancia para que la traslade nuevamente hacia Yema, pero la desconocida le manifestó que podría averiguar sobre eso también en el Hospital Central de esta ciudad y que ella la acompañaría.

Después fueron caminando desde el Hospital de La Madre y el Niño hasta el Hospital Central y una vez allí, alrededor de las 20 horas, la desconocida le dijo que ingrese a la guardia y que pregunte allí por alguna ambulancia que salga para Yema y se ofreció a cuidar a su hijo.

La joven aceptó y le entregó su bebé para luego ingresar al nosocomio por el término de unos 10 minutos aproximadamente y al salir ya no encontró a la mujer ni a su hijo, por lo que radicó la denuncia.

En forma inmediata, se avisó del caso a la jueza de Instrucción y Correccional N° 5 y se solicitó la colaboración a la Sección Trata de Personas del Departamento Informaciones Policiales para la investigación.

Personal de la Seccional Primera desde la noche del miércoles y la mañana de ayer realizó una inspección ocular en el Hospital de la Madre y el Niño y en todo el trayecto realizado por la denunciante junto a la mujer, pudiendo verificarse varias cámaras de seguridad tanto la del SIMU como las particulares pertenecientes a comercios y viviendas, pudiendo obtener imágenes importantes donde se aprecia a la sospechosa junto a la denunciante, activándose todos los mecanismos necesarios para lograr identificar a la mujer.

De dicha labor surgieron pistas firmes que condujeron a establecer la identidad de la mujer sospechada de la sustracción del menor y el aporte de algunas personas permitió además que en horas de la tarde efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno y del Departamento Informaciones Policiales, establecieran el paradero del recién nacido en un inmueble ubicado en la manzana 90 del barrio Parque Urbano I, donde lograron dar con el bebé, no así con la mujer buscada.

En el lugar se hicieron presentes la Jueza de Instrucción y Correccional N° 5, Dra. Laura Karina Paz, la Fiscal de turno, Dra, Natalia Tafetani y el Asesor de Menores, Dr. Jorge Padilla Tango, personal de la Policía Científica, una ambulancia del SIPEC y la madre del recién nacido, llevando a cabo las actuaciones legales pertinentes, constatándose que el niño se encontraba en buen estado de salud, siendo posteriormente trasladados hasta el Hospital de la Madre y El Niño para otros exámenes.

Posteriormente a ello personal del Departamento Informaciones Policiales allanaron una vivienda en el barrio San Francisco en procura de lograr la aprehensión de la mujer buscada sin obtener resultado favorable.

Por su parte, personal de la Seccional Cuarta tomaron conocimiento sobre el hecho ocurrido y que la mujer habría llegado a la vivienda donde fue hallado el menor, motivo por el cual se constituyeron al sitio donde procedieron a la detención de la buscada, una mujer de 37 años, siendo trasladada a sede policial y notificada de su situación legal en la causa judicial por Inf. Art. 146 del CPA, sustanciado con intervención del Instrucción y Correccional N° 5.

