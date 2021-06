La Policía impidió que comerciantes hagan una olla popular en la zona del Mercadito

Compartir

Ayer por la mañana se apostó un operativo policial en toda la zona del Mercadito Paraguayo, lo que impidió que comerciantes del sector no pudieran hacer una olla popular, pactada para alimentar a familias de la zona como también de otros lugares. Los trabajadores denunciaron que los efectivos ya en la noche del lunes acudieron a levantar la leña como otros elementos que habían dejado listos para hacer temprano la comida.

En el lugar comprendido entre las calles San Martín, Belgrano y Brandsen hubo operativos policiales rigurosos. Tras un cruce de trabajadores con efectivos, finalmente la movida solidaria no se pudo hacer y hubo angustia entre los organizadores.

“El lunes nos habíamos organizado los comerciantes de la cuadra porque hay mucha gente que la está pasando mal, decidimos hacer una olla popular, conseguimos dos ollas de 50 litros, pusimos entre todos el poco dinero que tenemos, estábamos por llevar la comida a gente que está aislada, que no tiene para comer, a otros les dijimos que podían pasar a retirar, pero siempre hay alguien que informa y el lunes a la noche ya avisaron a la Policía y la camioneta ya andaba rondando, tiraron la leña que pudimos juntar para hacer la comida. Sobre la Brandsen entre San Martín y Belgrano nunca hubo ningún control policial, no pasa un alma, no hay gente y hoy vinieron a hacer control en la esquina”, lamentó una comerciante.

“Pusimos la olla en la esquina y nos dijeron que saquemos porque no está permitido, pero cómo no va a estar si en Buenos Aires los propios gendarmes se encargaron de hacer olla popular para llevarles a los que no tenían para comer y acá no nos están permitiendo darle de comer a la gente que tiene hambre, una vergüenza lo que pasa”, acotó indignada.

De la misma forma Teresa, otra trabajadora del sector contó que “el lunes entre medio de charlas con los demás comerciantes decidimos organizar una pequeña olla popular para la gente más necesitada porque hace un montón que no estamos trabajando como corresponde, las cuentas nos vienen encima y no sabemos qué hacer. Decidimos organizar una pequeña olla popular y nos encontramos con que estaba lleno de policías por todos lados, más de cuatro patrulleros, unos 30 policías en la zona, estamos rodeados, tanto la Belgrano como la San Martín están llenas de policías, no dejan pasar a nadie, la verdad es que me sorprende todas estas cosas que pasan, me duelen porque somos formoseños, tenemos hijos a quienes darle de comer y no nos dan esa oportunidad, es una lástima, en vez de cuidarnos, de estar más unidos para combatir a este virus, ellos nos combaten a nosotros porque cada día nos están fundiendo más y es doloroso, es muy lamentable, duelen estas cosas, no tengo palabras para expresar el dolor que sentimos”.

“Cada día no sé qué vamos a hacer, creo que tenemos que unirnos todos los formoseños y ponerle fin a estas cosas que están pasando porque este es un abuso, no es más cuidarnos como ellos dicen, no es más un cuidado, es un abuso”, aseveró la mujer.

“A las 12 de la noche ya llevaron las leñas, alzaron todo lo que había, que quedó organizado y hoy nos encontramos con esta situación. No puede ser que los policías nos impidan hacer el bien a los demás, darle una mano a los que más necesitan, creo que no es nada malo hacer a beneficio de los vecinos y cocinarles, era para todos la olla y también se invitó a otras personas que no tienen que vengan a buscar la comida al mediodía, eso es lo que se hizo y no está mal”, expresó.

“La mayoría de los que podemos venir hacia esta zona nos unimos y tomamos la decisión de hacer eso, pero esto surgió así, no hubo aviso ni nada, fue entre nosotros y no sé quién se enteró y llamó a la Policía que no nos dejó hacer”, dijo angustiada.

Según se supo, ante el cruce entre trabajadores y la Policía, los organizadores optaron por guardar las ollas en un local del sector y analizar qué hacer para darle de comer a la gente ya que eran muchos los que aguardaban ir a buscar el alimento y debían cocinar algún menú rápido para cumplir con quienes esperaban la ayuda.

