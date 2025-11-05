La Policía intensificó las tareas de prevención en las calles y avenidas

Efectivos policiales realizan a diario operativos de seguridad ciudadana con mayor presencia de uniformados y de civil para desalentar la comisión de ilícitos, en el marco de las políticas públicas de seguridad y una planificación estratégica.

El Comando Superior, a través del Departamento de Operaciones (D-3), dispuso que los integrantes de la Sección Motorizada, brigadas de investigaciones y personal del Comando Radioeléctrico Policial se sumen al trabajo preventivo.

Durante las 24 horas, la Policía impulsa el despliegue estratégico de sus recursos humanos y logísticos en diferentes sectores de la ciudad, con presencia continua en las calles del ejido urbano.

En este caso, las motocicletas cumplen un rol fundamental: realizan recorridas preventivas en las principales avenidas, distintos barrios y el microcentro de la ciudad.

El despliegue es llevado adelante por policías de a pie en las inmediaciones a plazas, bancos, cajeros automáticos, instituciones educativas, agencias de quiniela, comercios y locales gastronómicos, entre otros sectores.

También se suman los operativos que se realizan de lunes a domingo en el microcentro de la ciudad y en distintos barrios, más los servicios de seguridad implantados en horarios nocturnos de viernes a lunes, para el cual se afectan varios móviles policiales que recorren calles internas y las avenidas principales.

A ese trabajo, se suman otros efectivos que realizan controles fijos a conductores de motocicletas, vehículos y personas.

Todo este sistema de prevención tiene el apoyo logístico de móviles policiales que se encuentran distribuidos en sitios estratégicos para brindar una pronta respuesta a los requerimientos de la sociedad formoseña.

La tarea que se realiza hace hincapié en el diálogo con vecinos y comerciantes, a quienes se les explica los alcances de estos operativos, que tienen como objetivo la seguridad y presencia activa en las calles.

También se refuerzan las medidas preventivas para evitar el robo de motocicletas, ya que se detectan muchos rodados con las llaves de encendido colocadas.

La seguridad es una construcción colectiva y conjunta entre el Estado y la sociedad, por eso se solicita a la comunidad que comunique cualquier situación a la línea de emergencias gratuita 911.