La policía intentó llevarse varias motos estacionadas del playón del Instituto Albertazzi

El insólito hecho ocurrió alrededor de las 19:45 mientras los alumnos de Música y Artes Visuales del turno noche del Instituto Superior de Artes, «Oscar Alberto Albertazzi» se encontraban en sus clases habituales. «Interrumpieron nuestras clases para avisarnos que se estaban llevando nuestras motos, las que no tenían candado», expresó Agostina, una alumna de la institución al Grupo de Medios TVO.

«Bajamos junto a los superiores y nos encontramos con dos patrullas, una llevaba cinco motos y la otra cuatro, preguntamos qué pasaba y dijeron que había salido una ordenanza o ley de que tenían que llevar las motos para que no las roben», agregó la joven.

La insólita respuesta de los efectivos policiales generó el malestar de los estudiantes e incluso de algunos directivos de la institución ya que varias motos ya se encontraban sobre los patrulleros para ser trasladadas.

«No tenían ningún papel, no se identificaron, únicamente teníamos los números de los móviles que estaban ahí, hasta se negaron a decirnos la ordenanza en cuestión, verdaderamente insólito. Cursamos hasta las 23 horas y siempre dejamos las motos estacionadas en el mismo lugar”, explicó Agostina.

La joven, al igual que otros estudiantes afectados solicitaban mayores explicaciones a los efectivos policiales pero la respuesta se limitaba a que lo hacían «para que no se las robaran». De hecho, se negaban a bajar las motos a sus propietarios.

«Bajaron las motos que estaban en la patrulla luego de una hora de intervención de nuestra Coordinadora de Carrera con los policías para comprender de qué se trataba la situación; Algunas motos correspondían a personas mayores que cursan, se pusieron muy nerviosos con ataques de ansiedad porque el hecho no tenía sentido, fue muy repentino», señaló la estudiante.

Hasta el momento no se brindó una explicación oficial del operativo y si existe realmente una ordenanza que permita a la policía trasladar motocicletas de la vía pública por no tener un dispositivo que les dé mayor seguridad como en el caso de candados o lingas.

El operativo fue alertado por otros estudiantes y causó gran sorpresa e interrumpió las clases que se estaban dictando, hasta ese momento, con normalidad. «En ningún momento dieron aviso al Instituto de nada, fueron los propios estudiantes quienes desde las ventanas veían cómo se las llevaban”.

“Algunos comentaban que ya habían presenciado situaciones parecidas, pero nunca de tal magnitud, no existe tal ordenanza, evidentemente eran ellos quienes nos estaban robando las motos, hay que tener cuidado hasta de quienes nos cuidan, las motos estaban trabadas, no pueden llevárselas como si nada, es un atropello a la propiedad privada” concluyó Agostina.

Versión de la Policía

Ante estos hechos, la fuerza provincial a traves de un comunicado de prensa, explicó que esta medida obedece a una intensificación de la presencia policial en la intersección de las avenidas 9 de Julio y España, ante un pedido mediante nota de estilo de la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal.

Tras ese pedido, el Comando Superior de la Institución, dispuso un patrullaje preventivo intenso en la zona, afectándose móviles del Comando Radioeléctrico de la Zona 1 con balizas encendidas en el sector, para prevenir ilícitos; en tanto otros recorren a pie.

En esa esquina se encuentra Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad, la plaza San Martín, comercios y una parada de colectivos que aglutina una importante presencia de personas durante todo el día ante el paso de varias líneas del transporte urbano de pasajeros.

En ese sentido, en la jornada del jueves último, alrededor de las 19:45 horas se verificaron 12 motos sin sistema de seguridad sobre 9 de julio casi España, las que no tenían a simple vista elementos de seguridad.

Cuando se disponían realizar Acta de Intervención para trasladar preventivamente las motocicletas para evitar ilícitos; alumnos que se encontraban en el interior de dicho Instituto salieron y justificaron la propiedad de los rodados, a quienes se les recomendó que coloquen algún sistema de seguridad para evitar la sustracción.

De las 12 motos, sólo 10 justificaron propiedad, en tanto otras dos no se pudo hallar a sus propietarios. Luego los uniformados dialogaron con la secretaria general Académica de Bellas Artes, a quien se le hizo saber el motivo de la presencia policial, como así se le brindó algunas recomendaciones para mayor seguridad de los propietarios de las motos de los alumnos de ese prestigioso instituto. Pasado unos minutos después se presentaron dos personas que acreditaron ser los propietarios de las dos motos restantes que tenían los efectivos, a quienes se les hizo entrega y también las recomendaciones respectivas puesto que todos esos rodados no contaban con ningún sistema de seguridad activado.

