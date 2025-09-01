La Policía investiga el incendio intencional en un taller mecánico

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio en un taller de autos del barrio Palo Santo de Ingeniero Juárez, que terminó con importantes daños en una camioneta Ford F-100 y una habitación.

En la mañana del domingo, los efectivos de la comisaría de esa localidad y de la Delegación de Bomberos verificaron un requerimiento en un inmueble ubicado sobre la Ruta Nacional N° 81 y la Provincial N° 39.

Allí, los bomberos controlaron el incendio y realizaron las tareas de enfriamiento, mientras que el perito determinó que el siniestro fue intencional.

Según las averiguaciones y testimonios del propietario, los policías establecieron que desconocidos ingresaron al interior del predio donde funciona el taller mecánico, provocaron el incendio de la Ford F-100 y violentaron la puerta de acceso de una habitación donde también iniciaron el fuego.

Además, se comprobó que sustrajeron repuestos varios y objetos de valor; mientras que las actuaciones procesales estuvieron se realizaron con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Daño por incendio y robo”, con intervención de la Justicia provincial.

La investigación continúa, a fin de establecer la identidad de los autores.