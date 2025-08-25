La Policía investiga la sustracción de una suma importante de dinero

Efectivos de la Policía realizan un amplio trabajo investigativo por la sustracción de una importante suma de dinero del interior de una vivienda ubicada en la manzana 27, del barrio 20 de Julio de esta ciudad.

Este domingo, a las 2:00 horas, integrantes de la Comisaría Quinta tomaron conocimiento del hecho y verificaron el caso.

Allí se entrevistaron con el damnificado, quien denunció que desconocidos ingresaron a su inmueble y le sustrajeron una mochila con dinero de una de las habitaciones.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Por otra parte, un grupo de investigadores trabaja en el análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el ilícito.