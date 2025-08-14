La Policía lanzó su «Primer Concurso Sanmartiniano»

La Policía de la Provincia de Formosa realizó su “Primer Concurso Sanmartiniano” para promover el conocimiento de la historia y los ideales del General José de San Martín, a fin de reflexionar sobre los valores que guiaron su accionar: disciplina, honestidad, solidaridad y amor incondicional a la patria.

La ceremonia de apertura se realizó en la mañana de este jueves en el Instituto Superior de Formación Policial del barrio San Antonio, de esta ciudad, y fue presidida por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González; acompañado por el jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra y el subjefe, Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri.

También participaron del acto la subsecretaria de Justicia del Ministerio de Gobierno, Dra. María Higinia Sena, entre otras autoridades, junto a jefes de estructuras, oficiales superiores, jefes y subalternos con prestación de servicios en las distintas dependencias de la ciudad capital.

El diácono Permanente de la Pastoral Policial, Roberto González, realizó una invocación religiosa para bendecir el desarrollo del concurso de preguntas y respuestas; mientras la jefa de la División Relaciones Comunitarias, Comisario María Estela Arce, compartió las palabras de bienvenida y destacó la importancia de este acontecimiento para la Policía de la provincia, cerrando la alocución el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, el Dr. Jorge González.

El concurso busca inspirar a las nuevas generaciones en el trabajo por una nación más justa, libre y soberana, además de recordar que el espíritu de “el Libertador” vive mientras exista alguien dispuesto a soñar una patria mejor.

Este primer concurso representa un paso más en el camino de la unión, la justicia y la libertad que marcó el General San Martín.