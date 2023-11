La Policía organiza para mañana una maratón 5K

En el marco del Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Policía de Formosa organiza una Maratón 5K de Concientización y Sensibilización, que se desarrollará el próximo sábado, desde las 16 horas, en el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital.

Al respecto, la subdirectora de la Escuela de Cadetes, Claudia Benítez Bruno indicó que esta actividad es “abierta a todos” y tiene un “enfoque social, buscando transmitir un mensaje positivo y promover la igualdad de oportunidades”.

Asimismo, destacó la colaboración de diferentes instituciones del Estado en la organización del evento y la importancia del trabajo en equipo.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en las carpas disponibles en la avenida 25 de mayo y San Martín, donde un equipo de trabajo entrega la numeración; y tienen tiempo hasta el mismo sábado, día de la maratón.

“El día 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha y la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer y es un tema que a nosotros nos compete como profesionales de la seguridad y nos pareció propicio también, teniendo en cuenta que es el mes de el aniversario de la policía de la provincia, hacer algo en beneficio de la comunidad”, sostuvo.

Y aclaró: “La maratón tiene un tinte social, o sea que no va a ser competitivo, es abierto al público, todos los que se quieran inscribir, adultos, niños, hombres, mujeres, pueden hacerlo”.

De esta manera, la agente señaló que el objetivo es dejar “un mensaje positivo a la comunidad y, más bien, mostrar una mujer fortalecida que es lo que caracteriza a los formoseños, la madera por la que está hecho el formoseño, entonces queremos dar un mensaje positivo de hacia dónde nos queremos proyectar y qué es lo que pretendemos con todos los trabajos, que es reflejar la igualdad de oportunidad que se da”.

“Para nosotros es muy importante dentro de la fuerza que tengamos mujeres que son referentes y no solamente dentro de la institución, sino que también en el Estado mismo vemos mujeres que ocupan cargos preponderantes de toma de decisión, entonces es un avance importantísimo que quizás lo que hace a la institución policial que por ahí en otros lugares todavía están en ese proceso y nosotros tenemos esta realidad de poder gozar de esto que también en parte es responda a la política de Estado”, aseveró.

Volviendo a la actividad deportiva, Benítez Bruno explicó que estará dividida en categoría de adultos y niños; y esta última, a su vez, comprenderá subcategorías de franjas etarias: de seis a ocho años, de nueve a 10; y de 11 a 12.

“De forma paulatina, vamos a ir largando a estas facciones, una vez que cruzan el sector de largada, con lo que son la categoría general de adultos, ahí si entra toda la comunidad en general, todos lo que quieran incluir”, agregó.

Y ratificó: “En definitiva, lo que queremos es compartir, intercambiar también información, tener ese contacto como institución con la comunidad, sensibilizarnos, y también reivindicar el compromiso de todos, no solamente las instituciones, porque vamos a estar formativos de diferentes instituciones del Estado que nos van a acompañar y no solamente están de las áreas específicas como la Oficina de Violencia de Género de la Policía, Policía Comunitaria, el GOM, GIE, y otras unidades especiales, por ejemplo, las Amazonas de la unidad especial de asuntos rurales donde tenemos mujeres referentes en las diferentes áreas”.

Por último, agradeció la coordinación para la organización de organismos como la Secretaría de Deportes, la Secretaría de la Mujer que tendrá su stand informativo para asesoramiento, el Instituto de Asistencia Social (IAS), el Ministerio de Turismo, entre otras.

“Hay una articulación muy importante que hace que todo sea mucho más fortalecido en el trabajo, en realidad queremos mostrar eso también, el trabajo que seguían haciendo”, esbozó; y concluyó con que este maratón 5K es organizado por el Instituto de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno, la Escuela de Suboficiales y Agentes, a través de la Jefatura de la Policía de la Provincia en conjunto con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad, Trabajo, “que siempre está apoyando en forma permanente todas las actividades que hacemos desde la institución, y obviamente que son pendientes y se ajustan a las políticas que nos trae a nuestro Gobernador”.