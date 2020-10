La Policía puso fin a un evento deportivo en el barrio La Floresta; dos efectivos fueron lesionados

Compartir

Tras un desorden entre los concurrentes, los uniformados tuvieron que intervenir para hacer cesar la agresión y poner fin al evento que no se encuentra autorizado, resultando dos efectivos con lesiones; los agresores se encuentran identificados.

El hecho se registró el sábado último a las 20:50 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera acudió hasta la intersección de las calles Urtubey y Chazarreta del barrio La Floresta de esta ciudad, ante un hecho de desorden en una cancha del sector.

En un despliegue conjunto con personal de la zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial y una pareja de Policía Montada, constataron que efectivamente en la cancha de fútbol se encontraba un grupo de unas 30 personas aproximadamente jugando al fútbol, actividad no autorizada en el marco de la emergencia sanitaria que estamos atravesando.

Teniendo en cuenta la aglomeración de personas y que muchos de los presentes no contaban con las medidas de seguridad obligatorias (barbijo), solicitaron a los presentes que cesen la actividad deportiva.

Ante el pedido, la respuesta fue una agresión desmedida de los presentes hacia los auxiliares de la justicia, quienes lanzaron todo tipo de objetos contundentes al personal actuante, provocándole lesiones en la cabeza -emanando abundante sangre- a dos efectivos de la montada con botellas de vidrio y escombros.

Se solicitó apoyo vía radial, acudiendo otros móviles policiales y al contar con un mayor número de efectivos se logró dispersar al grupo de agresores y controlar rápidamente la situación. También arribó una ambulancia del SIPEC que asistió y trasladó a los efectivos lesionados hasta el nosocomio local.

En el lugar del incidente se labraron las diligencias procesales con la participación del personal de la Dirección de Policía Científica, quienes documentaron la escena del hecho con fotografías.

De las averiguaciones realizadas con los vecinos, se pudo saber que allí se realizarían campeonatos de fútbol ilegal, procediéndose al secuestro de los arcos que utilizaron en la cancha y elementos contundentes que fueron arrojados hacia los uniformados y quedaron dispersados.

A través de la investigación realizada se identificó a los agresores, llevándose a cabo tareas pertinentes tendientes a la detención de los mismos, quienes quedaron imputados en una causa judicial por los delitos de “Infracción Artículo 205, Lesiones, Amenazas, Daño, Intimidación Pública, Atentado y Resistencia contra la Autoridad en Poblado y en Banda” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Se insta a la comunidad formoseña, a no realizar actividades no permitidas por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, a fin de evitar la circulación del Coronavirus en el marco de la pandemia.